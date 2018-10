Prezzi benzina | diesel e gpl | permane la calma sui listini

Prezzi benzina - diesel e gpl : listini senza variazioni : Nessuna variazione sui listini dei Prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Di seguito le medie dei Prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio Prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 14mila impianti: benzina self service a 1,668 euro/litro (-1 millesimo, pompe bianche 1,648), diesel a 1,563 euro/litro (invariato, pompe bianche 1,545). benzina ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : torna la calma sulla rete carburanti : Non si registrano oggi interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie: sul territorio Prezzi praticati senza particolari scosse. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,668 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,670 a 1,682 euro/litro (no-logo a ...

Benzina e diesel - Prezzi giù : Dopo tre cali consecutivi delle quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo, scendono anche i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa . Stando alla consueta rilevazione di Staffetta ...

Benzina e diesel - Prezzi giù : Dopo tre cali consecutivi delle quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo, scendono anche i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della Benzina. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : prevale la calma sulla rete carburanti : Stabilità sulla rete carburanti italiana: non si registrano interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio Prezzi praticati con code di rialzi sulla scia degli aumenti della scorsa settimana. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,669 ...

Benzina e diesel - i Prezzi dei prossimi giorni : Carburanti, cosa accade? Mentre al distributore cambiano le sigle per identificare gasolio, verde, gpl e metano - con etichette e sigle posizionate sia sugli erogatori che sui serbatoi dei nuovi ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : calma sulla rete carburanti italiana : calma sulla rete carburanti italiana: non si registrano oggi interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio Prezzi praticati con lieve tendenza alla salita. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,668 euro/litro, con i diversi marchi che ...

Carburanti - cambiano nomi da oggi/ Benzina - gpl - metano e diesel : i Prezzi invariati - li riconosci da... : Carburanti, da domani cambiano i nomi per ciclomotori e veicoli a Benzina, diesel, gpl e metano. Nuove etichette: ecco come si chiameranno. Tutte le novità e le ultime notizie (Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 01:04:00 GMT)

Prezzi benzina - diesel e gpl : ancora rialzi : rialzi sul diesel sulla rete carburanti italiana: dopo l’intervento di ieri di Eni, oggi Q8 e Tamoil ritoccano all’insù di 1 cent i Prezzi raccomandati del gasolio. Sul territorio Prezzi praticati con tendenza alla crescita. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è ...

Benzina e diesel - fine della tregua : i Prezzi tornano a salire : Dopo quattro giorni di calma piatta, arrivano nuovi aumenti sulla rete carburanti italiana: ecco tutti i prezzi aggiornati

Prezzi benzina - diesel e gpl : tornano gli aumenti sulla rete carburanti : tornano gli aumenti sulla rete carburanti italiana dopo 4 giorni di stabilità: Eni è intervenuta oggi sul prezzo raccomandato del diesel, replicando il rialzo di 1 cent di venerdì scorso. Prezzi praticati sul territorio con tendenza alla crescita. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalita’ self della benzina ...

Prezzi benzina - diesel e gpl : calma sulla rete carburanti : Fase di calma sulla rete carburanti nazionale: i Prezzi raccomandati dalle compagnie restano stabili. Pochi movimenti per i Prezzi praticati sul territorio. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,666 euro/litro, con i diversi marchi che vanno da 1,667 a 1,679 ...

Benzina e diesel - Prezzi ancora in crescita e conseguenze sul mercato alimentare : Le tensioni internazionali non incidono solamente sulle bollette dell'energia elettrica e del gas [VIDEO] che, come abbiamo evidenziato nei giorni scorsi, da questo mese di ottobre 2018 dovrebbero aumentare considerevolmente ma, ovviamente, anche sul mercato dei carburanti e di quelli ad esso collegati direttamente fino al mercato alimentare come denunciato di recente dalla Coldiretti, l'associazione che riunisce i coltivatori diretti. Gli ...

Benzina e diesel - Prezzi ancora su : Continuano ad aumentare i prezzi consigliati dei carburanti alla pompa , sulla scia delle quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, ...