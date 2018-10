Presto uscita per The Last of Us 2? Sony parla del futuro dei giochi first party

optimaitalia

: Siamo stati vicini a @IRAMAPLUME nel corso di questi 2 anni e ci siamo oggi. E' uscito il suo nuovo album, già #1 s… - MarcoMoriniTW : Siamo stati vicini a @IRAMAPLUME nel corso di questi 2 anni e ci siamo oggi. E' uscito il suo nuovo album, già #1 s… - OptiMagazine : Presto uscita per #TheLastofUs2? Sony parla del futuro dei giochi first party - Multiplayerit : Oltre a The Last of Us 2, l'ultimo messaggio di Sony fa riferimento a Ghost of Tsushima, Death Stranding, Dreams, B… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018)nel proprio catalogo ha in programma alcuni lanci legati a titoli di grande successo, come l'attesissimo Theof Us 2. Di recente infatti è stato pubblicato un nuovo post suPlayStation Blog dove in effettiha confermato che gli sviluppatorisono al lavoro per curare i dettagli di Theof Us 2, ma anche di altricome Death Stranding, Ghost of Tsushima e Dreams. Per adesso però questa è l’unica notizia trapelata al riguardo perchénon ha rilasciato alcuna comunicazione in merito alla loro data di.Nello stesso post pubblicato dainfatti si legge "Sappiamo bene che molti di voi sono alla ricerca di informazioni sui titoli più importanti in arrivo (la beta di Dreams, Blood & Truth, Death Stranding, Ghost of Tsushima e Theof Us Part 2). Gli sviluppatori stanno lavorando alacremente per affinare questi fantasticiper ...