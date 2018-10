Pressing dell' ala moderata del governo | Controlli ogni tre mesi sudi conti

Calciomercato Fiorentina - Pressing dell’United per un giovane viola : Nei giorni scorsi abbiamo scritto di Josè Mourinho protagonista sugli spalti in occasione della gara di Nations League tra Serbia e Montenegro. Il tecnico portoghese è andato a visionare da vicino Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, e Nikola Milenkovic, difensore classe 1997 della Fiorentina. Secondo QS-La Nazione, Mourinho avrebbe chiesto ai suoi dirigenti di predisporre un’offerta da 60 milioni da inviare al club gigliato ...

Bruxelles : l'onorevole Michela Giuffrida - in Pressing sull'argomento delle baracche di Messina : L'eurodeputata piddina, siciliana e giornalista, Michela Giuffrida va in pressing sulla Commissione europea denunciando l'incresciosa situazione delle baracche di Messina. La Giuffrida, domanda a ...

Manovra 2019 : Pressing della Lega - Quota 100 con sostegno delle aziende : Lega e M5S sono decisi ad affilare le armi in vista della prossima legge di Bilancio in un confronto a distanza sulle principali misure da inserire nel testo, Quota 100 in primis. Lo spazio è in questi giorni riempito da discussioni, ripensamenti e puntate di piedi, ma la resa dei conti sui numeri è vicina: entro il 27 settembre il Governo dovrà presentare il Def, all’interno del quale dovranno essere presenti misure e coperture da mettere in ...

Copyright - al voto in ordine sparso : scatta il Pressing delle lobby del web : Racconta David Sassoli, giornalista ed europarlamentare del Pd: 'Ieri all'ora di pranzo abbiamo provato a fare una simulazione del voto sulla direttiva Copyright che oggi va al voto in aula. Ci siamo ...

Dazi - Pechino invita i big delle banche Usa per Pressing su Trump : pressing del governo cinese sulle grandi banche di Wall Street, i cui vertici sono stati invitati a Pechino il 16 settembre nel tentativo di fare fronte comune contro la politica dei Dazi del ...

Torna stasera Pressing un programma simbolo dello sport su Mediaset : Domenica 2 settembre 2018, prende il via in seconda serata su Canale 5 il nuovo “Pressing”, programma di attualità sportiva curato dalla redazione di sportMediaset diretta da Alberto Brandi. A distanza di 19 anni, Torna la storica trasmissione che - con la conduzione di Marino Bartoletti prima e dell’immenso Raimondo Vianello poi - ha portato il grande calcio nelle case degli italiani per nove stagioni consecutive,...

Calciomercato - il Marsiglia in Pressing su Kean della Juventus : È il giorno dell’ufficialità di Kevin Strootman, ma il Marsiglia continua a guardarsi intorno per reperire le pedine utili a completare la rosa. La società francese, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, su esplicita richiesta del tecnico Rudi Garcia, continuerebbe a rivolgere la sua attenzione al campionato di Serie A e nello specifico a Moise Kean, giovane attaccante classe 2000. I marsigliesi avrebbero fatto un primo ...

Sul caso della nave Diciotti è crisi : Mattarella in Pressing. Salvini minaccia dimissioni : Obiettivo è No Way australiano : Teleborsa, - Il caso della nave Diciotti rischia di provocare una crisi di Governo e pone in contrasto le più alte cariche dello Stato, Il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che minaccia ...

Diciotti - il Pressing della Farnesina su Bruxelles : L'Europa finora non è riuscita a trovare la quadra per la suddivisione dei 177 migranti che sono a bordo della Diciotti nel porto di Catania. La situazione questa volta è abbastanza delicata. Il governo e soprattutto il Viminale ha detto "no" allo sbarco senza aver ricevuto una risposta chiara dall'Ue proprio sulla redistribuzione dei migranti salvati in acque maltesi dalla Guardia Costiera. Il ministro degli Interni su questo punto è stato ...

“Aspettando Pressing” su Canale 5 : tutti i gol della prima giornata di Serie A : Appuntamento stasera sulla rete ammiraglia Mediaset per seguire gli highlights delle gare L'articolo “Aspettando Pressing” su Canale 5: tutti i gol della prima giornata di Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.