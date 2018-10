: Posticipo, Sampdoria - Sassuolo 0-0 ... Per leggere tutto l' articolo clicca qua: - Atalantinicom : Posticipo, Sampdoria - Sassuolo 0-0 ... Per leggere tutto l' articolo clicca qua: - Atalantinicom : #atalanta - Posticipo, Sampdoria - Sassuolo 0-0 -

Finisce senza reti il 'Monday Night' di Marassi fra.Le due squadre proseguono il cammino con una buona classifica,ma mancano l'occasione di andare in scia al quarto posto. Buon ritmo in campo, poche però i grattacapi per i portieri.Il palo di Berardi su conclusione dal limite (35') è la chance più nitida di una partita in cui le formazioni si sono annullate.più attiva nella ripresa, ma Anderson non è fortunato nella deviazione di testa e Saponara non è felice nel tiro al volo da buona posizione.(Di lunedì 22 ottobre 2018)