Poste Italiane in calo | -0 | 73%

Anche a Chieti Poste Italiane consegna i pacchi tutti i giorni fino a sera : Anche Chieti rientra tra le località in cui il servizio di consegna di Poste Italiane sarà effettuato tutti i giorni fino alle ore 19,45 L'articolo Anche a Chieti Poste Italiane consegna i pacchi tutti i giorni fino a sera proviene da TuttoAndroid.

Manovra - Juncker : «Se accettassimo le proPoste Italiane avremmo reazioni violente da altri Paesi» : L’affondo del presidente della Commissione Ue: «Ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l’accusa di essere troppo flessibili. Ma non abbiamo pregiudizi: ne discuteremo con l’Italia come facciamo con tutti gli altri»

Prestiti Personali Ottobre 2018 : offerte Agos - Findomestic - Compass e Poste Italiane - qual è il miglior prestito? : Molte persone quando devono far fronte ad una spesa più o meno imprevista o vogliono realizzare un progetto preferiscono gestire gli esborsi dilazionando nel tempo le spese: per poterlo fare si mettono alla ricerca dei migliori Prestiti Personali; tra banche e finanziarie sono davvero tanti gli istituti che erogano Prestiti e a volte individuare le offerte più interessanti non è proprio semplice. Per fortuna il web da questo punto di vista può ...

Poste Italiane : 7500 assunzioni entro il 2019 - oltre 1500 per la fine di quest’anno : Poste Italiane effettuera' 7500 nuove assunzioni entro la fine del 2019, oltre 1500 delle quali previste gia' per la fine dell’anno in corso. A dare l’annuncio il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, con un comunicato nel quale riferisce che, grazie agli sforzi del Governo, potranno essere anticipati di un anno gli obiettivi occupazionali fissati dall’accordo intercorso con i sindacati [VIDEO]lo scorso 13 giugno. 7500 assunzioni in Poste ...

Poste Italiane - Discovery Capital aumenta lo short selling sul titolo : Discovery Capital Management dalla data dell'11 ottobre 2018 ha aumentato le posizioni ribassiste su Poste Italiane dallo 0,61% allo 0,73%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative ...

Inter : Poste Italiane emette francobollo per anniversario del club : Poste Italiane comunica che oggi il Ministero dello Sviluppo Economico emette un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato al Football club Internazionale Milano, nel 110° anniversario della fondazione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10 euro. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, ...

Poste Italiane a Bari consegne il pomeriggio e di sabato : Poste Italiane lancia a Bari le consegne anche il sabato e nel pomeriggio. Al via la sperimentazione da lunedì 8 ottobre in 28 comuni di tutto il capoluogo Pugliese Poste Italiane a Bari consegne il pomeriggio e di sabato Poste Italiane continua l’aria di rinnovamento ed adattandosi al mercato che cambia di continuo ora offrirà […]

Poste Italiane dà il via a Bari e provincia alle consegne pomeridiane e di sabato : A partire da lunedì prossimo Bari e 28 Comuni della provincia pugliese potranno godere di consegne pomeridiane e di sabato sulla scia della rivoluzione in atto della società. Tutto ciò grazie a un nuovo piano logistico che ha suddiviso il reparto relativo in due filoni che si occupano di gestire generi diversi di corrispondenze. L'articolo Poste Italiane dà il via a Bari e provincia alle consegne pomeridiane e di sabato proviene da TuttoAndroid.

Poste Italiane apre Postepay Spa per diventare leader dei pagamenti digitali : Al via Postepay Spa per pagamenti digitali e le ulteriori novità del momento di Poste Italiane: di cosa si tratta e cambiamenti

Pensioni - calendario pagamenti Ottobre 2018 : novità Card Inps e Poste Italiane : Pensioni, ultime notizie al 02/10 – Ecco il calendario ufficiale riguardante le giornate in cui bisognerà presentarsi presso gli sportelli bancari per riscuotere l’assegno Pensionistico. calendario pagamento delle Pensioni e norme di riferimento Fino al 2015, il pagamento dei trattamenti previdenziali da parte dell’Inps era previsto a partire dal secondo giorno bancabile del mese. Questo per effetto della Legge di Bilancio 2018 ...

Pagamento pensioni ottobre 2018/ Calendario aggiornato : Inps e Poste Italiane lanciano Card per l'accredito : Pagamento pensioni Inps ottobre 2018, Calendario aggiornato: quando presentarsi agli sportelli per riscuotere l'assegno. Le ultime notizie: giorno bancabile e variazioni(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 14:20:00 GMT)

Poste Italiane : Parte ad ottobre la promozione sui servizi finanziari - assicurativi e di telefonia : Nell’ufficio postale di Catania 17 i clienti riceveranno in regalo una cartolina postale su cui apporre lo speciale annullo filatelico

Lavoro : Poste Italiane assume Portalettere e Addetti allo smistamento : Poste Italiane darà la possibilità a tante persone di essere selezionate per le mansioni di Portalettere e Addetti allo smistamento. La richiesta sarà nazionale infatti riguarderà tutta Italia. Per candidarsi è necessario collegarsi al sito ufficiale di Poste Italiane, registrarsi e inviare il proprio Curriculum Vitae. Sul sito è possibile inoltre avere ulteriori informazioni sulla ricerca di personale. Portalettere per Poste Italiane Tanti i ...