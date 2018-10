Porsche - Nel 2019 il nuovo Experience Centre a Hockenheim

Altro che utilitarie - negli Stati Uniti Porsche si butta nel car sharing : Non più soltanto utilitarie per farsi largo tra le strade delle grandi città, o furgoncini per facilitare il trasporto di mobili e affini. Il car sharing è ormai pronto a diventare grande e a puntare a un mondo che per il momento non era ancora stato in grado di raggiungere: quello del lusso. Succede, in particolare, con due nuove iniziative che il marchio Porsche ha iniziato (o inizierà presto) a testare negli Stati Uniti, Porsche Drive e ...