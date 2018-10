PONTE MORANDI | DECRETO GENOVA DOMANI ALLA CAMERA Ultime notizie | Cozzi | “Nuovi avvisi di

PONTE MORANDI - Cantone (Anac) : “Norme antimafia nel decreto Genova per evitare problemi successivi” : “Pensare che esistano luoghi nel nostro Paese in cui la mafia è completamente estranea credo che sia un illusione che ormai nessuno coltiva davvero, le mafie e la cosiddetta ‘linea della palma’ si è molto alzata” così il presidente dell’Anac, autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone , si è espresso oggi a Genova rimarcando le perplessità circa l’assenza di norme antimafia nel decreto Genova . Gli ambiti dei nuovi cantieri maggiormente a ...

Crollano le scale di casa - i residenti : 'Sembrava il PONTE Morandi' : Domenica 21 ottobre in uno stabile di via Ormea, a Torino, le scale di un condominio sono improvvisamente collassate su loro stesse per quattro piani. «Sembrava il ponte Morandi» dicono tutti. La ...