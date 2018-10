Ponte Morandi | Cantone Anac | “Norme antimafia nel decreto Genova per evitare problemi

ilfattoquotidiano

: #PonteMorandi, trovato reperto chiave, tirante con cavi corrosi e deteriorati. Procuratore Cozzi: sono la causa del… - Agenzia_Ansa : #PonteMorandi, trovato reperto chiave, tirante con cavi corrosi e deteriorati. Procuratore Cozzi: sono la causa del… - TgLa7 : Trovato il tirante che causò il crollo del ponte Morandi: i cavi erano corrosi - fattoquotidiano : Ponte Morandi, trovato uno spezzone del tirante ceduto: cavi in “avanzato stato di corrosione”. Sarà esaminato in S… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) “Pensare che esistano luoghi nel nostro Paese in cui la mafia è completamente estranea credo che sia un illusione che ormai nessuno coltiva davvero, le mafie e la cosiddetta ‘linea della palma’ si è molto alzata” così il presidente dell’, autorità nazionale anticorruzione, Raffaele, si è espresso oggi arimarcando le perplessità circa l’assenza di normenel. Gli ambiti dei nuovi cantieri maggiormente a rischio sono quelli di smaltimento rifiuti e movimento terra, peraltro quelle opere propedeutiche per cui il Dlè in assoluto più “flessibile”. Così oggi pomeriggio il presidente dell’incontrerà il sindaco Marco Bucci, commissario straordinario per la ricostruzione: “È nell’interesse di tutti fare in fretta e bene – sottolinea Raffaele– il nostro obiettivo è proprio quello di prevenire possibili...