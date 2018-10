Ponte | Aspi | dai monitoraggi no allarmi

Ponte Morandi : Aspi - progetto retrofitting classificato rispettando norme (2) : (AdnKronos) - Il Decreto, rilevano le strutture tecniche di Autostrade, "classifica come locali gli interventi che 'riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione', non producendo 'sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti

Ponte Morandi : Aspi - progetto retrofitting classificato rispettando norme : Roma, 22 ott. (AdnKronos) - Le strutture tecniche di Autostrade per l'Italia "ritengono doveroso precisare che la decisione è stata assunta nel rigoroso rispetto del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008". E' quanto precisa in una nota la società in relazione alle dichiarazioni attribuite a funzionar

M5S - Autostrade non ricostruirà il Ponte. Bucci : «È in campo per tante altre cose». Toti : «Sì ad Aspi per la demolizione» : La nuova versione del testo apre a interventi di progettazione e demolizione. Il Pd: «Bocciate le modifiche antimafia». Conte: «I controlli ci saranno»|

Ponte Morandi : M5s nessuna retromarcia su Aspi : Il commissario Bucci però chiarisce che 'Aspi è in campo per tante altre cose. E' fuori dalla ricostruzione, ma non per la demolizione' - nessuna retromarcia dull'esclusione di Autostrade per l'Italia ...

Genova - Aspi potrà demolire il Ponte. M5s : ‘Nessun dietrofront - non ricostruirà’ Ma Bucci : ‘Torna in campo per tante cose’ : L’emendamento al decreto Genova che consente ad Autostrade per l’Italia potrà realizzare le “opere propedeutiche” alla ricostruzione del Ponte Morandi accende una nuova polemica nella maggioranza. La proposta di modifica 1.100 al comma 7 dell’articolo 1 presentato dai relatori, il leghista Alessandro Di Muro e il pentastellato Gianluca Rospi, approvato ieri all’ultimo momento nelle Commissioni Ambiente e Trasporti della Camera, abolisce il ...

Genova - Autostrade demolirà il Ponte : M5s "ma non ricostruirà"/ Ultime notizie Morandi - progetto Aspi da Bucci : Ponte Genova, Autostrade potrà demolire il Morandi: M5s, 'no passi indietro, non potrà ricostruire'. Ultime notizie, progetto Aspi inviato a Bucci.

Ponte - Bucci : Aspi fuori da ricostruzione : 11.58 "Tutti quanti tornano in campo: non è che torna in campo solo Aspi che è fuori dalla ricostruzione ma non per la demolizione. Ci sono tante altre cose come per esempio la rimozione dei detriti. Autostrade è in campo per tante altre cose". Così il sindaco e commissario per la ricostruzione, Bucci, sull'emendamento al dl Genova che potrebbe far rientrare in gioco Aspi. Nell'emendamento,ha chiarito il relatore M5S Rospi, permane il no ad ...

Crollo Ponte Genova - progetto Aspi : “Nuovo viadotto in 9 mesi” : Autostrade per l’Italia ha inviato stasera al sindaco di Genova e commissario straordinario Marco Bucci il progetto di ricostruzione del Ponte Morandi. Composto da 40 elaborati tecnici e strutturali, accompagnati da una relazione generale, prevede l’opzione piu’ breve, di soli 9 mesi per la ricostruzione a partire dall’ok al progetto, considerando anche l’adozione di penali sulle tempistiche. Secondo quanto appreso, ...

Ponte Genova - Strabag “pronti a ricostruzione Morandi”/ Gruppo austriaco ‘insidia’ Fincantieri e Aspi : Ponte Genova, Strabag: "pronti a partecipare alla ricostruzione del viadotto Morandi". Il Gruppo austriaco si candida insidiando Fincantieri e Autostrade per l'Italia(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 19:59:00 GMT)

Ponte Morandi - Aspi : "Antitrust non ha competenza su appalti e gare" : "L'Autorità Antitrust non ha competenza in materia di appalti e gare". E' quanto scrive in una nota Autostrade per l'Italia in merito alle dichiarazioni del segretario generale dell'Agcm sulla ...

Ponte - Antitrust : ok stop Aspi - non altri : 16.23 La norma del decreto Genova che esclude Autostrade per l'Italia e le sue controllate dalla ricostruzione del Ponte di Genova "è giustificata", ma "lo è meno" per le altre società concessionarie. Così il segretario generale Antitrust, Arena, in audizione alla Camera, specificando che l'ok ai lavori senza gara è limitato alle urgenze. E comunque andrà "evitata nel futuro la proroga delle concessioni esistenti". Poi sul Commissario ...

