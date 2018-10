Polemiche sul manifesto per 4 novembre | ex generale critica ministro Trenta

Polemiche Call of Duty Black Ops 4 sul Mercato Nero - progressione lenta? : Il Mercato Nero è arrivato su PS4 per Call of Duty Black Ops 4 praticamente da un giorno e questo aggiornamento arriverà anche su PC e Xbox One la prossima settimana. Per ora l'unica funzionalità abilitata è il Contraband Stream, cioè il sistema di progressione che permette ai giocatori di avere nuovi elementi cosmetici, gesture e tag. Come si possono sbloccare? Facendo la cosa più vecchia del mondo: giocando. Ognuno dei set di oggetti sono ...

Che tempo che fa - 6.500 euro a puntata per Cottarelli ospite. Il prof sbotta sulle Polemiche : «Ce l’hanno con me per partito preso» : Carlo Cottarelli L’omelia domenicale di Carlo Cottarelli a Che tempo che fa vale 6.500 euro. A puntata! Ad ammetterlo è stata la stessa Rai, rispondendo ad un’interrogazione del senatore Gasparri sui compensi percepiti dall’ex commissario alla Spending Review per le sue ospitate da Fabio Fazio. A seguito delle polemiche scatenate da tale notizia, l’economista cremonese ha però precisato che l’importo non finisce ...

Teresa Cilia furiosa su Instagram : la risposta alle Polemiche sulla crisi con Salvatore : Teresa Cilia furiosa per le polemiche sulla crisi con Salvatore Di Carlo In questi giorni Teresa e Salvatore, in crisi o non più in crisi, hanno ricevuto numerose critiche sui social network. Qualcuno li ha accusati di fare business e di aver mentito sulla crisi matrimoniale per tornare al centro dell’attenzione, ma a noi questa […] L'articolo Teresa Cilia furiosa su Instagram: la risposta alle polemiche sulla crisi con Salvatore ...

Matteo Salvini frena i suoi sul caso Parodi : «Passiamoci sopra - siano gli altri a fare Polemiche» : Matteo Salvini Matteo Salvini stempera i toni e chiede ai suoi di evitare inutili polemiche. Intervenendo sulle critiche politiche espresse da Cristina Parodi nei suoi confronti, il vicepremier ha assicurato che chiederà ai colleghi della Lega di soprassedere. Questi ultimi, infatti, avevano replicato alla conduttrice in modo polemico chiedendone addirittura le dimissioni dal servizio pubblico. “Leggevo che alcuni parlamentari della Lega ...

Modica - Abbate : la verita' sull'acqua e sulla Polemiche : Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, interviene con una nota sulla "verità sull’acqua e sulle polemiche (dei soliti noti)" e annuncia azioni legali.

M5S - Polemiche sull'alloggio popolare assegnato alla madre della senatrice Paola Taverna : La madre ottantenne della grillina Paola Taverna, vicepresidente del Senato, vive in una casa popolare a Roma. La notizia, riportata da quotidiano Repubblica, e poi ripresa da altri siti e quotidiani autorevoli, ha suscitato polemiche. Una notizia che ha lasciato perplessa anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, che afferma di aver appreso la notizia dalla stampa. Il primo cittadino della Capitale ha promesso che avviera' indagini per fare luce ...

M5S - Polemiche sull'alloggio popolare assegnato alla madre della senatrice Paola Taverna : La madre ottantenne della grillina Paola Taverna, vicepresidente del Senato, vive in una casa popolare a Roma. La notizia, riportata da quotidiano Repubblica, e poi ripresa da altri siti e quotidiani autorevoli, ha suscitato polemiche. Una notizia che ha lasciato perplessa anche la sindaca di Roma Virginia Raggi, che afferma di aver appreso la notizia dalla stampa. Il primo cittadino della Capitale ha promesso che avvierà indagini per fare luce ...

Contatori gas difettosi - Polemiche dopo la denuncia di Mediaset sulla possibile frode : polemiche in corso [VIDEO]dopo la puntata di ieri sera, domenica 7 ottobre, della trasmissione satirica 'Le Iene', in onda sulla rete Mediaset Italia Uno. Il servizio del giornalista Matteo Viviani racconta una possibile truffa concernente i Contatori del gas delle normali utenze domestiche, che potrebbe riguardare milioni e milioni di consumatori italiani. Un difetto tecnologico dei misuratori elettronici di consumo del gas di casa, infatti, ...

Che tempo che fa / Ospiti e diretta : Polemiche sulla partecipazione di Carlo Cottarelli (3 Giugno 2018) : Che tempo che fa, anticipazioni e Ospiti 7 ottobre: Sir Rowan Atkinson, Samantha Cristoforetti e Matt Simons, Carolina Crescentini e Roberto Burioni. (Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 20:30:00 GMT)

Pietro Senaldi : la Lega vola al 34% - le Polemiche sulla manovra fanno bene a Salvini e male a Di Maio : Il governo è al massimo dei consensi, oltre il 62% , malgrado da dieci giorni a questa parte sia bersaglio di feroci critiche. La causa scatenante del fuoco di fila è il Documento di Programmazione ...

Viceprefetto investito e ucciso dal bus dei turisti - Polemiche a Roma : era sulle strisce : Travolto e ucciso sulle strisce pedonali da un pullman turistico nella trafficata via Cavour, sotto gli occhi della moglie e tra decine di turisti e passanti. La passeggiata di una coppia a braccetto...

Nadia Toffa dopo la Polemiche sul cancro-dono : 'Non mi sono espressa in modo chiaro' : non è ovviamente così Ma di certo un atteggiamento positivo aiuta e questo lo dice la scienza non la sottoscritta. Dunque imparate a non giudicare e fatevi un giro negli ospedali o a casa dei malati ...

Polemiche per un nuovo audio di Casalino - sul crollo di Genova - : Roma, 1 ott., askanews, - A poco più di una settimana dalla registrazione audio in cui il portavoce del premier Rocco Casalino parlava di una 'megavendetta' ai danni dei tecnici del Mef se non ...

Le Iene - prima puntata : Toffa ignora le Polemiche sul cancro dono - Monteleone tenta il bis con la strage di Erba : ...