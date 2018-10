Pioggia | grandine e Virginia Raggi Roma è un disastro

VIDEO - Grandine e Pioggia a Roma : auto in strada nel ghiaccio a Tor Tre Teste : Temporale Roma: strade allagate e grandinata intensa in città VIDEO: violenta grandinata sulla zona est della Capitale VIDEO: metro Gardenie si trasforma in una cascata

Maltempo Catania - bomba d’acqua e grandine : la Pioggia trasforma le strade in fiumi : La bomba d’acqua ha trasformato le strade di Catania in fiumi, con la pioggia che ha invaso anche negozi e ingressi a piano terra. Numerose le richieste di intervento al centralino dei vigili del fuoco. Il sindaco sospende le lezioni domani in tutte le scuole: “Eventi atmosferici di portata eccezionale e non prevedibile”.Continua a leggere

Grandine e Pioggia sul litorale teramano - danneggiate svariate macchine : Teramo - Problemi per il maltempo nel pomeriggio ci sono stati sulla costa abruzzese e in particolare del basso teramano con alcune grandinate che hanno danneggiato alcune auto tra Silvi (Teramo) e Pineto (Teramo). Rallentamenti nel tratto Città Santi'Angelo (Pescara)-Atri Pineto (Teramo), dell'Autostrada A14, a causa di una grandinata. Violenti acquazzoni nel pescarese con diversi interventi operati dai vigili del fuoco. Non si ...

Maltempo Marche : Pioggia e grandine a Jesi - allagamenti e disagi alla viabilità : Prosegue l’ondata di Maltempo nelle Marche: Jesi è stata colpita anche questa mattina da pioggia e grandine, con disagi alla viabilità segnalati in particolare sulla SS76 nei pressi dell’uscita Jesi Centro verso Jesi Ovest. A causa di vento e precipitazioni odierne piante e rami sono caduti sulla sede stradale della statale. Ieri un nubifragio e una forte grandinata avevano provocato allagamenti di strade, sottopassi e infiltrazioni ...

Maltempo - Pioggia e grandine flagellano l'entroterra : è emergenza : Approfondimenti La bufera di grandine bersaglia la città - VIDEO 1 settembre 2018 Jesi sott'acqua, frana in centro e pronto soccorso allagato. Il Maltempo che si è abbattuto su Ancona e provincia ...

Scatta l’allerta meteo : Pioggia e grandine in arrivo. Ma poi cambia tutto : È l’ultimo weekend di mare dell’estate 2018? La settimana appena trascorsa, l’ultima del mese di agosto, ha riportato sulla Penisola sole ovunque: temperature torride, da caldo africano, e non solo. Ma qualcosa, nell’aria, sta cambiando in quest’ultime ore. Con l’allontanamento del ciclone che ha provocato la burrasca di fine Agosto, la pressione torna ad aumentare sull’Italia sebbene le regioni ...

Pioggia e grandine - evacuati campeggi sul Gargano Previsioni : da oggi sole : La Pioggia e la grandine cadute in abbondanza nelle ultime ore in alcune zone del Gargano, hanno creato gravi disagi soprattutto a Rodi Garganico, in particolare nella zona poco distante di 'Lido del ...

