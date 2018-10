Piccole Luci | seconda stagione | Silvia Salemi torna su Rete 4

blogo

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Dopo il successo ottenuto lo scorso anno,da lunedì 22 ottobre su4, intorno alle ore 00.30,condotto da. Al centro delle dieci puntate dellaci saranno storie complesse di persone che sonote a vedere la luce in fondo al tunnel, dopo aver affrontato e superato problemi che sembravano insormontabili, diventando dei veri e propri eroi della quotidianità. Confermata alla guida del programma la, che negli ultimi anni, alla sua attività di cantautrice e scrittrice, ha affiancato quella di conduttrice televisiva: "è una trasmissione per tutti, perché lancia numerosi spunti di riflessione. In particolare, vorrei che la vedessero tutte quelle persone che cercano di ripartire, di trovare una speranza in un momento complicato della propria esistenza. Ma spero che queste nuove puntate le guardi anche chi ha ...