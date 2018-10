Picasso in mostra a Milano A Palazzo Reale la Metamorfosi del maestro

agi

: RT @GallBorghese: Con la mostra dedicata alla scultura di #Picasso, la #GalleriaBorghese prosegue il lavoro di indagine sul concetto di #sc… - Gislebert : RT @GallBorghese: Con la mostra dedicata alla scultura di #Picasso, la #GalleriaBorghese prosegue il lavoro di indagine sul concetto di #sc… - giovannizambito : PABLO PICASSO SCULTORE, MOSTRA A ROMA DAL 23 OTTOBRE 2018 AL 3 FEBBRAIO 2019 - FabrizioPace1 : RT @ilmetropolitan: #Roma. Alla #GalleriaBorghese in mostra 56 #sculture di #Picasso - -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) I capolavori del genio visionario di Pablo, visti attraverso una prospettiva inconsueta e interessante: il rapporto con la mitologia greco-romana. Ai quadri, ai disegni e alle sculture dell'artista, sono accostati antichi vasi, ceramiche, placche votive, idoli e statuine che vanno fino al 2500 a.C., ed ecco che dal minotauro, dalle donne con l'anfora sulla testa di, traspare una filigrana di antichità. Il legame tra l'arte e il mito. A raccontarlo è la, in programma dal 18 ottobre (e fino al 17 febbraio) a. Già 90 mila le prenotazioni per vederla: vale la pena affrettarsi. "Circa 200 opere divise in 14 sale, e in ognunariesce ad evocare una tappa del progetto scientifico, anche con sue citazioni" ha spiegato Pascale Picard, curatrice dellae direttrice dei Musei civici ...