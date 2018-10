Piazza San Carlo | domani via al processo ad Appendino e altri 15 per disastro | lesioni e

Possanzini : stato abbandono Piazza Capelvenere insulto a memoria : Roma – “Le foto parlano da sole e non hanno bisogno di commenti. piazza Capelvenere ad Acilia e’ in totale stato di abbandono. La pavimentazione divelta per diversi metri quadrati, i mattoni di rivestimento sparpagliati tutt’intorno la piazza, la fontana ridotta ad una discarica con pezzi di travertino sparpagliati sul piazzale, i pozzetti di derivazione privi di copertura e completamente pieni di rifiuti, il guano dei ...

CADUTE PALIO DI SIENA - FANTINI TRAVOLTI DA CAVALLI SCOSSI/ Video - sanitari in Piazza del Campo : come stanno : PALIO di SIENA 2018, FANTINI e addetti TRAVOLTI, Video: paura per le CADUTE in Piazza del Campo, sanitari della Croce Rossa costretti ad intervenire con tanto di barelle (Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 18:29:00 GMT)

Piazza Garibaldi : la sorpresa dei passanti per la modella protagonista del videoclip : Scoperto il mistero della donna avvenente in Piazza Garibaldi. E' una modella protagonista del videoclip musicale 'Cornice', primo singolo di In Arte Gibilterra. 'Dagli antichi greci ad oggi la ...

Asti - scoppia una caldaia in Piazza Astesano : Decine di chiamate alla centrale operativa dei vigili del fuoco nel giro di pochi minuti. Giovedì mattina un forte boato è stato avvertito in tutto il centro città; l'allarme è scattato poco prima ...

Avola - riqualificazione di Piazza San Sebastiano : La Giunta comunale di Avola ha approvato il progetto per la riqualificazione di piazza San Sebastiano. Si realizza un parcheggio di interscambio

Benji & Fede improvvisano un mini live in Piazza Duomo Video : Benji & Fede improvvisano un mini live in piazza Duomo oggi pomeriggio per alcuni fan in vista dei loro concerti a Milano il 16 novembre e a Roma il 25 novembre. Il 2 novembre esce il loro album '...

Borse giù dopo il tonfo di Wall Street - a Piazza Affari pesano Fitch e Def. Lo spread torna a 310 : Borse europee in rosso. Per Tokyo il maggior calo da marzo. Ieri negli Usa Dow Jones e S&P's hanno registrato la seduta peggiore dal febbraio scorso mentre il Nasdaq (-4%) ha registrato la flessione più pesante dalla Brexit...

Movimenti Casa in Piazza Santi Apostoli contro sgomberi e sfratti : Roma – “Chiediamo un incontro con il Prefetto di Roma”. Cosi’ dal microfono di piazza Santi Apostoli, davanti alla Prefettura, Paolo Di Vetta del Movimento per il diritto all’abitare di Roma, rivolgendosi ai circa 200 manifestanti presenti in piazza per il sit-in organizzato dai Movimenti per la Casa per dire no agli sgomberi e agli sfratti. In piazza sventolano bandiere dei Cobas, dell’Unione inquilini e sono ...

Liceo Sannazaro - preside sospesa : alunni e genitori brindano in Piazza : La notizia della sospensione immediata della preside Laura Colantonio è stata accolta con un'esplosione incontenibile di gioia da parte degli studenti sannazarini che da mesi, se non da...

Torino - mozione del centrosinistra : “Comune si costituisca parte civile al processo per i fatti di Piazza San Carlo” : Il comune di Torino si costituisca parte civile al processo sui fatti avvenuti in piazza San Carlo. È quello che hanno chiesto le opposizioni di centrosinistra in consiglio comunale- Pd, Moderati, Lista civica per Torino e Torino in Comune – con una mozione depositata in Sala Rossa a due settimane dall’udienza preliminare, fissata per il 23 ottobre. Lo scorso 22 giugno la procura aveva richiesto il rinvio a giudizio di 15 persone, tra cui ...

Torino - opposizione all'attacco : "Il Comune parte civile per la tragedia di Piazza San Carlo" : Il centrosinistra si ricompatta per chiedere che la Città intervenga al processo: "Visto che la sindaca è indagata, ci rappresenti un curatore speciale. Ma il danno è stato grave e non si può lasciar perdere"

Crollo ponte - sfollati e commercianti in Piazza. 'Ridateci lavoro - strade e sanità' : 'Liberate la Valpolcevera' lo slogan dei manifestanti. Appello di Toninelli 'Non contestate il decreto, sarà migliorato' - "Liberate la Valpolcevera. Ridateci lavoro, strade e sanità". A Genova ...