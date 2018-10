Piazza Affari torna cauta dopo Moody’s Spread sfiora i 300 Balzo Fca

Piazza Affari perde smalto. Spread in risalita smorza euforia : Le principali borse europee tagliano il traguardo di fine mattinata mantenendo il segno positivo, ma senza l'euforia dell'avvio: Moody's ha declassato il rating sull'Italia , ma di un solo gradino a ...

Dopo cessione Magneti Marelli - Fca vola a Piazza Affari : Il primo atto rilevante del nuovo ceo di Fca succeduto a Sergio Marchionne, Mike Manley, è la cessione di una delle aziende più rilevanti della galassia del gruppo italo-americano, Magneti Marelli. La decisione definitiva è stata presa in favore dell'azienda giapponese Calsonic Kansei, controllata dal fondo americano KKR. Nelle casse di Fca arrivano 6,2 miliardi di euro, cifra non piccola se si pensa, tanto per fare un esempio, che gli americani ...

Piazza Affari ignora Moody's e premia Fca. In apertura lo spread in calo di dieci punti : La Borsa sale nella prima fase delle contrattazioni dopo i recenti ribassi: dopo meno di un'ora però il progresso iniziale dell'indice si è ridimensionato e il Ftse Mib sale dell'1,14%. Il mercato ...

Piazza Affari positiva dopo Moody’s. Spread torna a 300. Balzo Fca : La Borsa di Milano è in moderato progresso, dopo un avvio brillante in scia a Moody’s che venerdi' scorso ha tagliato come nelle attese il rating Baa3 ma ha mantenuto l’outlook stabile. In evidenza le banche e Ferragamo...

Piazza Affari corre dopo Moody’s. Spread sotto 300. Balzo Fca : La Borsa di Milano apre la seduta di scatto dopo quattro settimane consecutive di rosso e soprattutto dopo che Moody’s ha tagliato come nelle attese il rating Baa3 ma ha mantenuto l’outlook stabile non prevedendo pertanto peggioramenti a breve...

Piazza Affari : rally per Parmalat : Ottima performance per l' azienda di Collecchio , che scambia in rialzo del 2,67%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Parmalat mantiene ...

Piazza Affari : nuovo spunto rialzista per SOL : Bene SOL , con un rialzo dell'1,94%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di SOL rispetto all' indice ...

Piazza Affari : exploit di Credem : Seduta decisamente positiva per l' Istituto di credito , che tratta in rialzo del 2,33%. L'andamento di Credem nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del ...

Piazza Affari : allunga il passo Ferragamo : Grande giornata per la maison del lusso , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,77%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salvatore ...

Manovra : spread apre in calo - sotto i 300 punti. Piazza Affari in rialzo : Pesa, secondo gli analisti, il mancato declassamento di Moody's - Lo spread apre in calo stamattina, sotto i 300 punti mentre Piazza Affari guadagna l'1,75% in apertura e passa poco dopo a +1,83. Il ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari in lotta per tenere i 19.000 punti (22 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenersi sopra i 19.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 03:46:00 GMT)

Piazza Affari - quarta settimana in rosso : perso 10%. Ora il test del rating : Le conferme del leader leghista sulla volontà di proseguire nell'azione di governo con gli alleati M5S consentono a Milano di chiudere piatta la seduta di venerdì. Si attende la risposta del Governo alla lettera della Commissione Ue.Nella prossima settimana responso delle agenzie di rating sulla situazione delle finanze pubbliche italiane...

Piazza Affari azzera le perdite - spread a 315 punti : Piazza Affari chiude in lieve calo dopo un seduta in altalena, condizionata dallo spread Btp-Bund, volato a 340 punti nel corso della giornata e poi sgonfiatosi a 315 punti. A calmare il mercato dei ...