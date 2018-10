Piazza Affari positiva dopo Moody’s Spread sotto quota 300 Balzo Fca

Molmed scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Aggressivo ribasso per la società di biotecnologie , che passa di mano in perdita del 2,36%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di ...

Piazza Affari : brusca correzione per Astaldi : Si muove in profondo rosso il general contractor , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,89% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Astaldi rileva un allentamento ...

Piazza Affari : in rally Fiera Milano : Brilla illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che passa di mano con un aumento del 3,28%. L'andamento di Fiera Milano nella ...

Piazza Affari : positiva la giornata per Rai Way : Seduta vivace oggi per Rai Way , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,86%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Rai ...

Piazza Affari perde smalto. Spread in risalita smorza euforia : Le principali borse europee tagliano il traguardo di fine mattinata mantenendo il segno positivo, ma senza l'euforia dell'avvio: Moody's ha declassato il rating sull'Italia , ma di un solo gradino a ...

Piazza Affari torna cauta dopo Moody’s. Spread sfiora i 300. Balzo Fca : La Borsa di Milano risale dopo quattro settimane consecutive di rosso e soprattutto dopo che Moody's ha tagliato come nelle attese il rating Baa3 ma ha mantenuto l'outlook stabile non prevedendo pertanto peggioramenti a breve...

Dopo cessione Magneti Marelli - Fca vola a Piazza Affari : Il primo atto rilevante del nuovo ceo di Fca succeduto a Sergio Marchionne, Mike Manley, è la cessione di una delle aziende più rilevanti della galassia del gruppo italo-americano, Magneti Marelli. La decisione definitiva è stata presa in favore dell'azienda giapponese Calsonic Kansei, controllata dal fondo americano KKR. Nelle casse di Fca arrivano 6,2 miliardi di euro, cifra non piccola se si pensa, tanto per fare un esempio, che gli americani ...

Piazza Affari ignora Moody's e premia Fca. In apertura lo spread in calo di dieci punti : La Borsa sale nella prima fase delle contrattazioni dopo i recenti ribassi: dopo meno di un'ora però il progresso iniziale dell'indice si è ridimensionato e il Ftse Mib sale dell'1,14%. Il mercato ...

Piazza Affari positiva dopo Moody’s. Spread torna a 300. Balzo Fca : La Borsa di Milano è in moderato progresso, dopo un avvio brillante in scia a Moody’s che venerdi' scorso ha tagliato come nelle attese il rating Baa3 ma ha mantenuto l’outlook stabile. In evidenza le banche e Ferragamo...

Piazza Affari corre dopo Moody’s. Spread sotto 300. Balzo Fca : La Borsa di Milano apre la seduta di scatto dopo quattro settimane consecutive di rosso e soprattutto dopo che Moody’s ha tagliato come nelle attese il rating Baa3 ma ha mantenuto l’outlook stabile non prevedendo pertanto peggioramenti a breve...

Piazza Affari : rally per Parmalat : Ottima performance per l' azienda di Collecchio , che scambia in rialzo del 2,67%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Parmalat mantiene ...

Piazza Affari : nuovo spunto rialzista per SOL : Bene SOL , con un rialzo dell'1,94%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di SOL rispetto all' indice ...

Piazza Affari : exploit di Credem : Seduta decisamente positiva per l' Istituto di credito , che tratta in rialzo del 2,33%. L'andamento di Credem nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del ...

Piazza Affari : allunga il passo Ferragamo : Grande giornata per la maison del lusso , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,77%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salvatore ...