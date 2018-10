Piazza Affari | nuovo spunto rialzista per SOL

Piazza Affari : rally per Parmalat : Ottima performance per l' azienda di Collecchio , che scambia in rialzo del 2,67%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, si nota che Parmalat mantiene ...

Piazza Affari : exploit di Credem : Seduta decisamente positiva per l' Istituto di credito , che tratta in rialzo del 2,33%. L'andamento di Credem nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del ...

Piazza Affari : allunga il passo Ferragamo : Grande giornata per la maison del lusso , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,77%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Salvatore ...

Manovra : spread apre in calo - sotto i 300 punti. Piazza Affari in rialzo : Pesa, secondo gli analisti, il mancato declassamento di Moody's - Lo spread apre in calo stamattina, sotto i 300 punti mentre Piazza Affari guadagna l'1,75% in apertura e passa poco dopo a +1,83. Il ...

Piazza Affari corre dopo Moody’s. Spread crolla sotto 290. Balzo Fca : La Borsa di Milano apre la seduta di scatto dopo quattro settimane consecutive di rosso e soprattutto dopo che Moody’s ha tagliato come nelle attese il rating Baa3 ma ha mantenuto l’outlook stabile non prevedendo pertanto peggioramenti a breve...

BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari in lotta per tenere i 19.000 punti (22 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenersi sopra i 19.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 03:46:00 GMT)

Piazza Affari - quarta settimana in rosso : perso 10%. Ora il test del rating : Le conferme del leader leghista sulla volontà di proseguire nell'azione di governo con gli alleati M5S consentono a Milano di chiudere piatta la seduta di venerdì. Si attende la risposta del Governo alla lettera della Commissione Ue.Nella prossima settimana responso delle agenzie di rating sulla situazione delle finanze pubbliche italiane...

Piazza Affari azzera le perdite - spread a 315 punti : Piazza Affari chiude in lieve calo dopo un seduta in altalena, condizionata dallo spread Btp-Bund, volato a 340 punti nel corso della giornata e poi sgonfiatosi a 315 punti. A calmare il mercato dei ...

Lo spread tocca i 340 punti - poi chiude a 301. Recupera anche Piazza Affari : Lo spread fra Btp e Bund chiude in netto calo a 301,6 punti base contro i 327 della chiusura di ieri e dopo la fiammata di questa mattina fino a quota 340, un livello che non si vedeva da marzo 2013. Il rendimento del titolo a 10 anni del Tesoro ripiega fin sotto la soglia del 3,5% al 3,47%. ...

Lo spread vola poi chiude a 315. Piazza Affari in altalena : La bocciatura della manovra da parte dell'Ue e lo scontro nel governo fanno impennare lo spread. tra Btp decennale e Bund tedesco che stamani è salito fino quota 340 punti base, aggiornando i massimi ...

Lo spread supera i 340 e poi chiude in forte calo. Piazza Affari debole : MILANO - Piazza Affari sfiora di un soffio la chiusura sopra la pari dopo una giornata vissuta prevalentemente in territorio negativo e chiude a -0,04%. Seduta a due facce anche per lo spread, ...

Lo spread vola poi chiude a 315. Piazza Affari in altalena : La bocciatura della manovra da parte dell'Ue e lo scontro nel governo fanno impennare lo spread. tra Btp decennale e Bund tedesco che stamani è salito fino quota 340 punti base,...

Piazza Affari azzera le perdite sul finale : Piazza Affari recupera le perdite sul finale in un' Europa pure al di sopra dei minimi anche grazie all'avvio in verde di Wall Street, dove l' S&P-500 avanza dello 0,42%. Il mercato italiano ha ...

Spread tocca 340 punti : il peggiore da 5 anni. Oscilla Piazza Affari : Un'altra giornata di forti tensioni, il differenziale Btp-Bund schizza e poi cala, ma rimane in quota pericolosamente alta. Anche la Borsa di Milano va giù, poi riprende quota: ora in leggero rialzo - ...