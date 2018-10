ilfattoquotidiano

: Piacenza, la nuova moda tra teenager: risse su appuntamento via social. Polizia identifica 63 ragazzi… - Cascavel47 : Piacenza, la nuova moda tra teenager: risse su appuntamento via social. Polizia identifica 63 ragazzi… - LIDAMUGNAI : RT @fattoquotidiano: Piacenza, la nuova moda tra teenager: risse su appuntamento via social. Polizia identifica 63 ragazzi -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Si davanosu Facebook o Instagram per poi arrivare alla rissa. È lapericolosa “” che, sostengono le forze dell’ordine, nelle ultime settimane è spopolata tra idi. Ne è un esempio l’ultimo “evento” organizzato lo scorso sabato in via Nicolodi che ha permesso alladi identificare 63 giovani, tutti tra i 13 e i 17 anni, e ai carabinieri di condurne in caserma altri 6. Gli appuntamenti sembrerebbero avere cadenza settimanale e sono già arrivati a quota tre. Data e ora sono state definite e diffuse via, così come il “ring” itinerante in diversi posti della città. Un fenomeno in aumento sul quale le forze dell’ordine hanno posto la loro attenzione. “Non inseguite i falsi miti della violenza, state attenti perché rischiate grosso con la legge”, ha commentato il questore ...