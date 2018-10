Peste suina | la sconfitta della malattia è sempre più vicina

Allarme Peste suina - paura in Italia. La risposta del ministero per 'abbattere' il problema : Allarme peste suina in Italia, il ministro Centinaio: 'La diffusione della patologia danneggerebbe l'economia italiana' Conscio dell'enorme danno economico che comporterebbe la diffusione della ...

Animali : assessore veneto - per Peste suina cinghiali segnalare rinvenimenti sospetti (2) : (AdnKronos) - “Nell’intero territorio regionale è attivo dal 2017 il Piano regionale triennale di controllo del cinghiale, sulla base di un parere positivo dell’ISPRA ossia dell’istituto faunistico di livello nazionale – ricorda l’assessore – Il piano si realizza tramite la vigilanza volontaria e l’

Animali : assessore veneto - per Peste suina cinghiali segnalare rinvenimenti sospetti : Venezia, 27 set. (AdnKronos) - È allerta peste suina africana tra le autorità veterinarie e gli allevatori di suini: a seguito del rinvenimento a metà settembre di cinghiali in Belgio colpiti dal virus letale della PSA, il ministero della Salute ha segnalato il rischio che focolai di peste suina afr

Nuovi casi di Peste suina in Europa : 'I Nuovi casi di peste suina che si stanno manifestando in diversi Stati europei sono un serio problema che per ora non coinvolge il Fvg e le sue produzioni di prosciutti, salumi e insaccati di ...

Peste suina : identikit del virus che sta devastando gli allevamenti cinesi : (foto: Pixabay) Arriva dall’Africa, in Cina ha già costretto ad abbattere decine di migliaia di capi di bestiame, e da pochi giorni è sbarcata anche in Belgio. È la Peste suina africana, una malattia virale che colpisce cinghiali selvatici e suini. Una vecchia conoscenza a ben vedere, soprattutto per l’Italia, dove la Peste è endemica da anni in Sardegna, ma che nei giorni scorsi è stata protagonista delle cronache veterinarie e di ...

Ue - Coldiretti : “Nella giusta direzione sulla Peste suina” : Le prime misure di contenimento e prevenzione contro il propagarsi della peste suina africana dopo i casi registrati in Belgio vanno nella direzione auspicata. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione delle discussioni tecniche a Bruxelles sullo stato di diffusione della malattia e sull’applicazione delle misure di contenimento nei Paesi coinvolti. Le procedure ed i controlli messi in atto per evitare l’uscita di suini dalla zona infetta – ...

La Peste suina africana ha raggiunto il Belgio - VIDEO - - : Il Ministro dell'Agricoltura belga ha confermato tre nuovi casi di peste dell'Africa orientale nei cinghiali selvatici. Gli Animali infetti sono stati trovati in un'area protetta nella provincia ...

Peste suina in Belgio - Coldiretti : stop alle importazioni : “stop immediato alla carne di maiale importata dal Belgio dopo la scoperta di due casi di Peste suina africana”: lo chiede Coldiretti Sardegna che si associa all’appello dell’organizzazione nazionale dopo la scoperta delle autorità sanitarie nella città di Etalle, a circa dieci chilometri dalla Francia. “Per noi che lottiamo con la Peste suina da 40 anni e subiamo il blocco delle esportazioni sarebbe una beffa. Sarebbe il colmo vanificare ...

Peste suina - Confagricoltura Toscana : “Serve un intervento immediato” : “Stiamo correndo un rischio enorme, se la Regione non si muove subito sara’ un disastro per molte delle nostre produzioni”, cosi’ il presidente di Confagricoltura Toscana Francesco Miari Fulcis lancia l’allarme Peste suina dopo la conferma da parte della Commissione europea della notifica da parte del Belgio di due casi di Peste suina africana nella citta’ di Etalle. “Purtroppo abbiamo avuto la conferma ...

Peste suina - allarme di Confagricoltura : Ne va del futuro di un comparto vitale per l'economia agricola del nostro Paese". L'argomento è all'ordine del giorno della riunione della Federazione allevamenti suini di Confagricoltura che si ...

Peste suina - Coldiretti : stop immediato alla carne di maiale importata dal Belgio : Occorre uno stop immediato alla carne di maiale importata dal Belgio dopo la scoperta di due casi di Peste suina africana rilevati dalle autorità sanitaria belghe nella città di Etalle, a circa dieci chilometri dalla Francia. A chiederlo è la Coldiretti nel sottolineare la necessità di adottare misure urgenti per tutelare gli allevamenti nazionali e garantire al consumatore la fornitura di carni provenienti da animali sani. Tra l’altro – ...

Belgio - due casi di Peste suina nei cinghiali : allerta in Francia : Due casi di peste suina africana rilevati su cinghiali in Belgio sono stati confermati dalle autorità sanitarie belghe, ha annunciato oggi il ministero dell’Agricoltura francese, chiedendo “una mobilitazione immediata per proteggere le fattorie”. La conferma della presenza di questo virus, che colpisce solo suini e cinghiali, rilevato nella città di Etalle, a circa dieci chilometri dalla Francia, “è una progressione ...