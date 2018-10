Pescara | donna bloccata in auto in un sottopassaggio sommerso dall’acqua | il salvataggio

Caldo - Pescara : donna muore per malore in spiaggia : Questa mattina una donna è morta in uno stabilimento balneare della riviera nord di Pescara: la 78enne è deceduta in seguito ad un malore mentre era in spiaggia. I sanitari del 118, una volta sul posto hanno praticato tutte le manovre rianimatorie, ma in seguito non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche gli uomini della Guardia Costiera. L'articolo Caldo, Pescara: donna muore per malore in spiaggia sembra essere il ...