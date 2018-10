Permessi di soggiorno con matrimoni ' combinati' | arresti e perquisizioni a Cosenza

Blastingnews

(Di lunedì 22 ottobre 2018)" per ottenerediin tempi brevi aggirando la legge: ascattano le manette per un gruppo di cittadini italiani ed extracomunitari che lucrava sulla fornitura di documenti, rigorosamente falsi, ai migranti interessati a rimanere sul territorio italiano. Gli inquirenti, grazie alle investigazioni condotte dagli uomini del Ros dei Carabinieri, sono riusciti a sgominare una vera e propria banda di malviventi multietnica specializzata in organizzazione di nozze fittizie allo scopo di “bypassare” la normativa sulla cittadinanza agli stranieri. Un sodalizio criminale, quello scoperto dai militari dell’Arma al termine della complessa attività di indagine, che vedeva sullo stesso fronte della barricata delinquenti “autoctoni” e immigrati per lo più di nazionalità marocchina, ognuno dei quali si occupava di mandare avanti la procedura di concessione ...