Perché una vittoria di Bolsonaro in Brasile non sarebbe una buona notizia per l' ambiente

Perchè Neymar e Bruna Marquezine si sono lasciati? Le motivazioni della modella : “troppo odio tra noi” : Bruna Marquezine chiarisce i motivi della rottura con Neymar, non c’entra la politica nell’addio tra il calciatore del PSG e la modella brasiliana Dopo che giovedì Bruna Marquezine aveva annunciato la fine della storia d’amore tra lei e Neymar, tante erano state le ipotesi avanzate dalla stampa sui motivi dell’addio tra i due. La modella brasiliana e il calciatore del Psg solo poco tempo fa erano apparsi così ...

Partito BepiColombo - svelerà i misteri di Mercurio : ecco Perché è “una delle missioni interplanetarie più complesse” : La missione ESA-JAXA BepiColombo verso Mercurio è stata lanciata dalla base europea di lancio di Kourou su un vettore Ariane5 alle 03:45:28 (01:45:28 GMT) del 20 ottobre, per una emozionante missione per studiare i misteri del pianeta più interno del Sistema Solare. Segnali dalla navicella, ricevuto dal centro di controllo dell’ESA di Darmstadt, Germania, attraverso la stazione di tracciamento a terra di New Norcia, Australia, alle 04:21 ...

Donne perseguitate Perché amarono i nazisti. Le scuse della Norvegia sono una lezione di civiltà : Chiedere scusa: al pari del ringraziare scusarsi è una pratica che dovrebbe essere alla base dell’educazione famigliare prima e di quella scolastica e sociale poi. Riconoscere di avere sbagliato significa ammettere che si è fallaci, sì, ma migliorabili. Questa pratica di relazione quotidiana umanizza e aumenta la reciproca empatia, abbassando il livello del conflitto e ristabilendo nella maggior parte dei casi l’equità. Ma il discorso diventa ...

eBay ha deciso di portare Amazon in tribunale. Ecco perchè : Il mercato dell’e-commerce negli ultimi anni ha registrato una crescita esponenziale a livello globale, spingendo un numero crescente di persone ad effettuare i propri acquisti online, beneficiando di prezzi altamente competitivi e della comodità di ricevere i prodotti a domicilio. In termini di popolarità, Amazon domina incontrastata registrando numeri spaventosi che derivano anche dalla continua espansione globale che il colosso guidato ...

AfroNapoli - la società incontra la capitana esclusa Perché candidata con Salvini : “Lavoriamo per trovare una soluzione” : Si riapre il dialogo tra Titty Astarita e la dirigenza dell’AfroNapoli. La calciatrice, esclusa dalla squadra femminile per la propria candidatura con una lista alleata di Salvini, e il presidente Antonio Gargiulo si sono incontrati grazie alle Iene: dopo l’abbraccio a favor di telecamere, il presidente ha promesso di lavorare a un compromesso per poter reintegrare in squadra la 26enne e tutte le sue compagne, che si erano rifiutate ...

Manifesto ProVita : ‘due uomini non fanno una madre’. Perché l’Italia ha paura dei padri gay : Non ho mai usato toni da piazza, né come giornalista né come donna, soprattutto sull’argomento di questo blog, le famiglie omogenitoriali. C’è un motivo. Per capire, è il mio parere, occorre ascoltare, e in particolare il tema è delicato, come ogni questione epocale, ogni leva che presume un cambiamento radicale dei paradigmi socioculturali in essere. Questo è il cartellone comparso a Roma, Milano, Torino, firmato ProVita e ...

Rivogliono il loro tribunale Perché la giustizia a Cuneo è troppo distante da Saluzzo : Riceviamo dal sindaco di Saluzzo , Cuneo, Mauro Calderoni la mozione approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 27 settembre: "Preso atto che: - il "contratto di governo" su cui è fondato il ...

Massimo Giletti : “Ecco Perché sono single - la Rai rappresenta una ferita aperta” : Massimo Giletti, l’addio alla Rai rappresenta ancora una ferita aperta Massimo Giletti si racconta in un’intervista per Tv Sorrisi e Canzoni. Il conduttore di Non è l’Arena non può di certo non parlare del suo addio alla Rai. Il grande cambiamento di rete è avvenuto lo scorso anno e quanto accaduto rappresenta per Giletti una […] L'articolo Massimo Giletti: “Ecco perché sono single, la Rai rappresenta una ferita ...

Perché a essere una “brava ragazza” non c’è nulla di male : Spesso si sente dire “Le brave ragazze vanno in Paradiso, le cattive dappertutto”. È sicuramente vero, ma c’è un “però”. Nell’immaginario collettivo le “bad girl” sono le ragazze inavvicinabili che tutti rispettano, stimano e di cui ognuno vuole essere amico o partner di vita. Sono state le protagoniste di moltissimi film, canzoni, nonché star indiscusse dello show business: pensate un po’ a Courtney Love. Quanti di voi preferiscono il suo ...

Il comitato che aveva avviato una raccolta fondi per sostenere i bambini stranieri a Lodi ha invitato a smettere di mandare soldi - Perché ha raggiunto l’obiettivo : Il comitato che aveva avviato una raccolta fondi per sostenere i bambini stranieri a Lodi esclusi dalle mense scolastiche ha invitato a smettere di mandare soldi, perché ha raggiunto l’obiettivo che si era posto. Da giorni i giornali nazionali stanno raccontando The post Il comitato che aveva avviato una raccolta fondi per sostenere i bambini stranieri a Lodi ha invitato a smettere di mandare soldi, perché ha raggiunto l’obiettivo ...

I capelli di Loretta Goggi a Tale e Quale : ecco Perché ha sempre una coda posticcia : La coda di Loretta Goggi a Tale e Quale Show: perché ha sempre lo stesso look L’edizione 2018 di Tale e Quale Show verrà sicuramente ricordata, tra le tante cose, per i capelli di Loretta Goggi. La giurata, fin dalla prima puntata di questa stagione, ha sfoggiato un look insolito, diverso dal passato e che […] L'articolo I capelli di Loretta Goggi a Tale e Quale: ecco perché ha sempre una coda posticcia proviene da Gossip e Tv.

Etna e tsunami - Perché l'allarme sul vulcano è solo sensazionalismo : L’Etna sta scivolando verso il mare collassando su se stesso: le osservazioni di un gruppo di scienziati pubblicate...

Piatek - scoperto dal Genoa durante una cena. Perché certi talenti li trovano solo le ‘piccole’ : Sono da poco passate le 12,30 di domenica 7 ottobre 2018. A Marassi va di scena Genoa-Parma, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Le squadre sono in un periodo di forma particolare: gli emiliani, orfani dei due giocatori più temuti in questo inizio di stagione – Inglese e il redivivo Gervinho – si stanno rivelando squadra tosta e orientata a fare un campionato tutto sommato tranquillo; anche i padroni ...

#WSeries : una Formula per sole donne : Perché l'idea non è sbagliata - Top Speed : Lo sport è tutto così, con l'eccezione dell'equitazione, dell'ippica e fino ad ora dei motori , Formula varie, rally o moto che dir si voglia, . Si comincia tutti assieme, ma poi uomini e donne ...