Per Nainggolan stop di settimane

Inter - lungo stop Per Nainggolan : 'Starà fuori settimane' : MILANO - Niente Barcellona per Radja Nainggolan . Il centrocampista dell' Inter , uscito per infortunio al 30' del primo tempo nel derby contro il Milan, si è sottoposto questa mattina a esami clinici ...

Inter – Infortunio Nainggolan : l’esito degli accertamenti e i tempi di recuPero : Confermato il trauma distorsivo alla caviglia sinistra per Radja Nainggolan “Trauma distorsivo della caviglia sinistra“. E’ quanto hanno evidenziato le analisi strumentali a cui si è sottoposto il centrocampista dell’Inter, Radja Nainggolan, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano in seguito all’Infortunio subito ieri in occasione del derby vinto 1-0 contro il Milan. Il belga salterà la sfida Champions ...

Infortuni inter - Nainggolan out : distorsione alla caviglia. Brozovic e Perisic non preoccupano : L'inter ha diffuso un comunicato sulle condizioni di Radja Nainggolan, infortunatosi in uno scontro con Lucas Biglia alla mezz'ora del derby: "Dopo il match tra inter e Milan, Radja Nainggolan - ...

Inter - non solo Nainggolan : infortuni anche Per Brozovic e Perisic - i dettagli : Brozovic e Perisic infortunati dopo il duro derby odierno tra Inter e Milan, le ultime novità che arrivano dall’infermeria nerazzurra Brozovic e Perisic sono usciti acciaccati dal derby di questa sera tra Inter e Milan. Spalletti perderà certamente Nainggolan per la gara contro il Barcellona, ed ora sono giunte notizie non proprio confortanti anche sui due croati sopracitati. Secondo quanto rivelato da Skysport, Brozovic e Perisic ...

Distorsione alla caviglia - Nainggolan in dubbio Per il Barcellona : MILANO - Il centrocampista dell'Inter Radja Nainggolan è stato sostituito nella gara con il Milan a causa di una Distorsione alla caviglia sinistra. L'infortunio del belga verrà valutato nei prossimi ...

Inter - distorsione alla caviglia Per Nainggolan : rischia il Barcellona : Radja Nainggolan rischia di saltare il Barcellona. Il centrocampista belga è stato sostituito al 30' nella gara col Milan a San Siro a seguito di uno scontro a centrocampo con Lucas Biglia. Il belga e ...

Infortunio Nainggolan - come sta?/ Video - doppio scontro con Biglia e caviglia ko Per il Ninja : L'Infortunio di Nainggolan complica il derby dell'Inter contro il Milan. C'è stato un doppio scontro tra Lucas Biglia e il Ninja è stato costretto ad abbandonare il rettangolo verde di gioco(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 21:13:00 GMT)

Giunti - l'uomo del 6-0 : 'Ancora godo Per quel derby. Higuain batte Icardi - Nainggolan batte tutti. E Gattuso...' : Il mondo degli allenatori funziona così: ci sono stati dei contatti con alcune squadre quest'estate ma non sono andati a buon fine. Mi sto aggiornando per le categorie nelle quali penso di rientrare: ...

Pallotta risponde a Nainggolan : “Lavoro ogni giorno Per la Roma” : “Dice che non sono mai presente a Trigoria, ma io sto lavorando ogni giorno sulla Roma. Ad esempio diversi dirigenti del club sono venuti a Boston questa settimana. A volte la prospettiva è migliore se non si è fisicamente sul posto. Ho amato Radja e ci tengo molto a lui, è uno degli atleti più […] L'articolo Pallotta risponde a Nainggolan: “Lavoro ogni giorno per la Roma” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Roma - Pallotta : 'Lavoro ogni giorno Per la Roma. Nainggolan? L'ho amato' : La risposta è più amara che furiosa, ma il presidente della Roma, James Pallotta, ci tiene a rispondere a Radja Nainggolan, che nella intervista pubblicata oggi su 'La Gazzetta dello Sport' aveva fatto notare la differenza che c'era tra lo stesso Pallotta e Steven Zhang . 'Lui è sempre qua - ha detto il Ninja riferito a quest'ultimo -. A Roma, invece, il presidente viene una volta ...

Pallotta risponde a Nainggolan : "Lavoro Per la Roma ogni giorno" : Il caso nasce dall'intervista concessa dal Ninja alla Gazzetta dello Sport, in cui il belga non le manda a dire al presidente della Roma paragonandolo ai proprietari dell'Inter: "Qui ho trovato una ...

Pallotta risponde a Nainggolan : 'Lavoro Per la Roma ogni giorno' : Il caso nasce dall'intervista concessa dal Ninja alla Gazzetta dello Sport, in cui il belga non le manda a dire al presidente della Roma paragonandolo ai proprietari dell'Inter: "Qui ho trovato una ...

Nainggolan - io e la Roma : "Deluso Per come sono stato trattato dalla società" : Quella tra Radja Nainggolan e Roma è una storia d'amore iniziata nel gennaio 2014 e durata oltre quattro anni. Poi la rottura, con la società giallorossa ma non con la città, rimasta nel suo cuore. ...

Inter - Nainggolan pizzica la Juve : “Ce l’hanno con me Perchè ho detto no” : Nainggolan- Intervistato sulle pagine della “Gazzetta dello Sport”, Radja Nainggolan ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sull’inizio di stagione dell’Inter e per pizzicare ancora una volta i tifosi della Juventus. Non di certo un rapporto idilliaco quello tra il centrocampista e i supporters bianconeri. Un rapporto privo di stima reciproca che […] L'articolo Inter, Nainggolan pizzica la ...