Per la Manovra il governo mette le mani nelle tasche dei generali

Manovra - Tria all'Ue : 'Violiamo le regole Per aiutare gli italiani' : ...dell'Italia né degli altri paesi dell'Unione europea - si legge nel documento - Riteniamo infatti che il rafforzamento dell'economia italiana sia anche nell'interesse dell'intera economia europea'. ...

Manovra - la risposta di Tria alla Ue : «Fuori dal Patto Per aiutare gli italiani più svantaggiati» : Il governo italiano «è cosciente di aver scelto un’impostazione di bilancio non in linea» con le norme Ue, e ha preso questa «decisione difficile ma necessaria alla luce del persistente ritardo nel recupero dei livelli di Pil pre-crisi e delle drammatiche condizioni economiche in cui si trovano gli strati più svantaggiati della società italiana»...

Manovra - Italia risponde a lettera di Bruxelles. Attesa Per reazione mercati dopo downgrade Moody's : Di fronte a questo avvertimento, che sa già di procedura di infrazione, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha poche carte da giocare, visto che l'esecutivo di cui fa parte ha praticamente ...

La manovra è ancora aPerta : se lo spread sale si cambia : «Non ci sono ancora le condizioni politiche». La riflessione nella maggioranza sulla manovra è solo all'inizio. Giovanni Tria ha allargato le braccia al termine del consiglio...

La MANOVRA 2019 contiene anche la RIFORMA delle PENSIONI basata su Quota 100. Oggi si attende la piattaforma unitaria sindacale che tratterà anche questo argomento

Manovra - “piace al 59% degli italiani. Pace fiscale ok Per elettori M5s. Misura più gradita? Taglio alle pensioni d’oro” : La legge di Bilancio 2019 presentata dal governo gialloverde piace alla maggioranza degli italiani. Il 59%, secondo il sondaggio a firma Nando Pagnoncelli realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera. Al di là della risposta dell’Unione europea, delle tensioni tra maggioranza e opposizioni e della reazione dei mercati, le opinioni degli italiani sulla Manovra sono sostanzialmente positive. Tra le misure bandiera del testo presentate dal ...

Le preghiere di Silvio contro la manovra : "SPero vadano a casa" : Ha scomodato perfino il Padreterno pur di fare in modo che il governo gialloverde possa andare a casa. Silvio Berlusconi si è votato all'Onnipotente quasi che ci voglia un miracolo per vedere la caduta dell'esecutivo Conte e la fine dei danni arrecati al Paese da questa maggioranza improvvisata. "Dicendo le preghiere ha detto ieri mattina il Cavaliere in Alto Adige - mi sono augurato e ho chiesto che si ravvedano e cambino la manovra. Danno uno ...

Il Consiglio dei ministri di ieri ha riavvicinato Lega e Movimento 5 Stelle, ma ancora il Governo è lontano dall'accontentare le richieste dell'Ue sulla MANOVRA.

Con la MANOVRA 2019 la RIFORMA delle PENSIONI prenderà corpo attraverso la Quota 100. Per Cisal, tuttavia, occorre anche varare la Quota 41 e togliere l'Ape volontaria

La manovra non si cambia : il consiglio dei ministri conferma il deficit al 2 - 4 Per cento - già martedì la risposta della Commissione : Se sul condono si è consumata la prima guerra tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sulla manovra economica il governo non ha da discutere. Anche dopo la lettera europea di richiesta di chiarimenti - si apprende da fonti di governo - l'esecutivo Conte conferma quel 2,4 per di deficit sul pil che ha fatto sobbalzare tutta l'Europa. Ne hanno parlato oggi nel consiglio dei ministri convocato dal presidente del consiglio per dirimere la lite ...

Governo - accordo sulla manovra : stralcio Per scudo penale e capitali all’estero - nodo autoriciclaggio : Scambio fra ritiro dello scudo su estero e stop modifiche al Dl sicurezza. Oltre al varo del decreto fiscale riscritto, il punto sulla linea da tenere con Bruxelles sulla manovra: la risposta alla durissima lettera dei commissari dovrà arrivare entro lunedì. ...

Leopolda - arriva la contromanovra di Renzi Per salvare il Paese : Anche l'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan si è detto particolarmente preoccupato per la direzione verso cui sta andando il Paese, poiché causa l'impennata dello spread "in questi giorni si ...

Confindustria. Dopo Moody's correggere la manovra o la partita è Persa : Questo, afferma ancora il presidente di Confindustria, 'cambierebbe il paradigma di pensiero, cioè partirebbe dagli effetti sull'economia reale. Ma per farlo occorrerebbe spiegare bene qual è il ...