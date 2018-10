Per il gaming il Samsung Galaxy esclusivo con GPU proprietaria nel 2019? Quanto ne

Facebook lancia in beta la piattaforma gaming Per Android : Dopo un periodo abbastanza parco di novità in casa Facebook, è da poco stata svelata una nuova piattaforma dedicata al gaming che sembra davvero interessante per chi gioca spesso con lo smartphone e vuole condividere leggi di più...

Black Shark - il re degli smartphone da gaming - sta Per sbarcare in Europa : Manca davvero poco allo sbarco in Europa di Black Shark, lo smartphone da gaming di Xiaomi, con la sua scheda tecnica impressionante. L'articolo Black Shark, il re degli smartphone da gaming, sta per sbarcare in Europa proviene da TuttoAndroid.

Altra rinuncia Per i Samsung Galaxy con Android Pie : come cambia il gaming? : Ci sono tante novità che potremo toccare con mano a bordo dei Samsung Galaxy appena i modelli compatibili avranno modo di installare l'aggiornamento del sistema operativo Android Pie, come del resto abbiamo avuto modo di osservare proprio in queste ore con il Samsung Galaxy S9 e le migliorie che verranno assicurate al pubblico per quanto concerne la fotocamera. Tuttavia bisogna mettere in preventivo che con il trascorrere degli anni il ...

Ecco Razer Phone 2 : la nuova versione dello smartphone pensato Per il gaming mobile : Razer, una delle aziende leader nel lifestyle gaming, annuncia il Razer Phone 2, uno smartPhone che punta a rivelarsi l'essenza di prestazioni premium e mobile gaming.Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale:Dopo aver dato vita alla categoria di telefoni per il gaming con il primo Razer Phone nel 2017, l'azienda ha ulteriormente alzato l'asticella per supportare il mondo degli e-sport su mobile e l'intrattenimento "on the go".Read more…

Forti sconti Per la Amazon Gaming Week - prezzo basso Per Zelda Breath of the Wild : Inizia oggi 8 ottobre 2018 la Amazon Gaming Week, una settimana di Forti sconti su videogiochi per tutte le piattaforme, periferiche e molto altro. Previsti anche sconti sulle console PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Notebook Gaming, controller, sedie Gaming, cuffie e molto altro. Le offerte termineranno il 14 ottobre 2018. Cosa c'è di buono in offerta per questa prima giornata di Amazon Gaming Week? Innanzitutto vi consigliamo di andare ...

Sony XPeria XZ3 - il nuovo top Per video - audio e gaming arriva in Italia - : Con Xperia XZ3 l'intrattenimento non conosce limiti, grazie alla potente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 845, che garantisce la connessione più veloce al mondo a 1.2 Gbps, e alla batteria da 3.

ASUS ROG Phone : ecco quando sarà disponibile in Italia lo smartphone ad alte prestazioni progettato Per il mobile gaming : ASUS Republic of Gamers (ROG) annuncia oggi la disponibilità sul mercato Italiano dell'attesissimo ASUS ROG Phone, il rivoluzionario smartPhone da 6 pollici ad alte prestazioni progettato per il mobile gaming. Caratterizzato da puro DNA ROG e alimentato dalla piattaforma mobile octa-core più veloce al mondo, Qualcomm Snapdragon 845, con 2,96GHz e GPU Qualcomm Adreno ottimizzata per il gaming, ROG Phone infrange tutte le regole per andare dove i ...

Secondo una ricerca di Eumetra Per Gillette il gaming è uno strumento che amplia le capacità cognitive : Secondo una ricerca Eumetra per Gillette, oltre il 50% degli intervistati ritiene che giocare ai videogiochi non sia una perdita di tempo e, anzi, per oltre il 75% è funzionale allo sviluppo dell'attenzione e della concentrazione. E a giocare sono sempre di più anche le donne. "Sempre più la professionalità dei player viene vissuta dai giovani appassionati di videogiochi ed esports, come una valida opportunità per entrare in un mondo del lavoro ...

Razer Sila : il nuovo router "ultraveloce" Per il gaming - lo streaming e il download di contenuti multimediali : Razer annuncia Razer Sila, un router wireless ad alte prestazioni studiato per gli utenti che necessitano di un servizio WiFi ottimizzato per il gaming, lo streaming e il download di contenuti multimediali.Scopriamolo nel comunicato ufficiale:Considerata la crescita del mobile gaming e l'impossibilità di molte abitazioni di gestire una connessione via cavo in ogni stanza, un WiFi veloce e affidabile è più importante che mai. Il router Razer Sila ...

LightInTheBox : sconti speciali sugli accessori da gaming Per smartphone! : LightInTheBox è un sito online cinese – forse ancora meglio conosciuto per la sua applicazione per smartphone – che ha riscosso grande successo grazie alla grande quantità di prodotti in vendita e, neanche a dirlo, leggi di più...

Razer Nari Ultimate : le cuffie da gaming wireless con aptica intelligente HyPersense : Razer, una delle aziende leader nel lifestyle gaming, annuncia Razer Nari Ultimate le cuffie gaming wireless con tecnologia aptica avanzata Razer Hypersense, che aggiunge una dimensione tattile a giochi, film e musica.Tutti i dettagli del comunicato ufficiale:Razer Hypersense è stata sviluppata in collaborazione con Lofelt, azienda tedesca specializzata nella creazione di tecnologie aptiche per esperienze immersive, naturali e reali. Read ...

Fibra City Gaming - non solo una connessione a Internet veloce ma l’arma in più Per i videogiocatori online : Fibra City Gaming è il primo servizio di connettività Internet basato su rete in (vera) Fibra ottica che promette non solo 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload ma anche una configurazione ottimizzata per chi gioca online. Al netto dei dettagli tecnici vuol dire che si tratta di una connessione ad altissime prestazioni per tutti gli appassionati dei titoli che richiedono grande dinamismo videoludico e prevedono sessioni multi-giocatore online. ...

Sony - passione retrogaming : una PlayStation Classic Per Natale : Dopo Nes e Supernintendo Classic, oltre al progetto di un Sega Mega Drive Mini, arriva il 3 dicembre la versione della PS con 20 giochi precaricati, da Tekken 3 a Final Fantasy VII

Xbox : Microsoft e AMD collaborano Per il cloud gaming : Secondo gli ultimi rumor, la prossima generazione di Xbox è conosciuta internamente con il nome in codice di Scarlett e comprenderà due console, fra cui una basata quasi totalmente sul cloud. A conferma di queste indiscrezioni, emerge quest’oggi che Microsoft e AMD hanno avviato di recente una collaborazione diretta fondata sul famoso quanto discusso cloud gaming il quale, per chi ancora non lo conoscesse, consiste in un sistema che ...