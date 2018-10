Per Borse e Bond giudizio Moody' s è positivo e Cina

Previsto avvio poco mosso Per Piazza Affari e Borse europee : Il Pil della Cina, la seconda economia mondiale, ha segnato nel terzo trimestre dell'anno un +6,5% su base annua, contro il +6,7% registrato nel secondo trimestre e contro il +6,6% atteso dagli ...

Giornata negativa Per Piazza Affari e le altre Borse europee : Seduta negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse del Vecchio Continente , poco aiutate nel pomeriggio dall' avvio in rosso di Wall Street , dove l' S&P-500 arretra dell'1,07%. A deprimere ...

Grandi Borse - 2018 magro. E la musica sta Per finire : ... ci aspettiamo infatti che queste misure continueranno almeno per un anno, o anche più a lungo, a meno che qualcosa non vada terribilmente storto nell'economia statunitense. In Cina è in corso un ...

Le Borse migliorano dopo l'avvio incerto. Lo spread suPera 310 punti - poi scende : ... che calano dello 0,8% a settembre segnando comunque un +3% annuo; poi le richieste di sussidio per la disoccupazione, l'indice della Fed di Philadelphia e quello anticipatore dell'economia dagli ...

Legge di Bilancio - medici critici : “Servono borse di specializzazione. Da quota 100 rischi Per la tenuta degli ospedali” : Non solo l’abolizione (prossima ventura) del numero chiuso per la facoltà di medicina. Nella Legge di Bilancio c’è una piccola manovra nella manovra in campo sanitario. Una serie di interventi con nuovi fondi per rinnovi contrattuali, spese farmaceutiche, riduzione delle liste d’attesa e creazione di un’anagrafe nazionale dei vaccini. Le misure tuttavia non convincono medici e veterinari, pronti a scendere in piazza il 9 ...

Piazza Affari accoglie il varo della Manovra. Borse calme dopo recuPero Asia : Buon esordio per Piazza Affari e gli altri Eurolistini, che riaprono i battenti all'insegna dell'ottimismo, grazie alla discreta performance della Borsa di Tokyo ed a dispetto dei te tentennamenti di ...

Perchè le borse mondiali crollano? I colpevoli sono anche gli ETF aPerti da molti investitori : Tra le ragioni alla base del crollo delle borse di tutto il mondo , c'è, in posizione preponderante, la guerra commerciale tra Usa e Cina. Ma non si tratta solo di questo. il forte ribasso dell'...

Borse e bond - Dimon ha ragione : in un mese già Persi 4mila miliardi : Nei giorni scorsi il numero uno della banca Jp Morgan ha messo in guardia per «l’aumento dell’inflazione e la Brexit», oltre che per le questioni geopolitiche che stanno «esplodendo ovunque». Il conto delle perdite dell’ultimo mese gli dà pienamente ragione ...

Il cachet Rai - Cottarelli : "Paga la società di Fazio Soldi Per Borse di studio" : Carlo Cottarelli risponde alle polemiche suscitate dall'importo del suo assegno che percepisce per la presenza (fissa) in studio da Fazio a Che Tempo Che fa. L'ex Commissarrio alla Spending Review spiega come viene erogato il suo compenso per le ospitate nel salotto di Rai Uno. Cottarelli di fatto nega di percepire un assegno che va nelle sue tasche ma sottolinea che la cifra viene devoluta alle borse di studio dell'Università Cattolica dove ...

Borse europee Perdono tono - Wall Street rimbalza con le banche : Le Borse europee, in rialzo per ampia parte della seduta dopo due sedute pesanti, rallentano il passo. Wall Street, partita di slancio dopo il tonfo dei due giorni precedenti, riduce i guadagni, ma è sostenuta dalle trimestrali di JPMorgan e Citi. Mercati asiatici positivi dopo i dati sull'export cinese e le indiscrezioni su un possibile incontro Trump-Xi Jinping a fine novembre. Più debole Piazza Affari, che si attesta poco sotto la ...

Il trentesimo anno della "Formenton" - borse di studio Per giornalisti e amministratori : La 'Fondazione Mario Formenton' , con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, 90 allo scopo di onorare la memoria di Mario Formenton, il quale nella sua vita di imprenditore aveva sempre voluto ...

Borse in rialzo - Piazza Affari in recuPero. Spread a quota 300 : Borse europee in ripresa . Migliora lo Spread. Il differenziale di rendimento tra il rendimento del Btp decennale e il Bund tedesco scende a 300 punti base, con un calo di 6 punti base rispetto al ...

Rallenta l'inflazione Usa - le Borse contengono le Perdite. Spread sopra 300 : MILANO - Ore 15:15. L'onda lunga delle vendite che ha travolto Wall Street nella serata di ieri si è propagata sui listini orientali e si affaccia anche sull'Europa, ma l'andamento dell'inflazione Usa ...