Pensioni | si studia stop adeguamento aspettativa di vita

Pensioni - Governo lancia la sfida su Quota 100 : Elsa Fornero 'Di Maio deve studiare' : Le ultime notizie relative alle Pensioni riguardano i lavori del Governo Conte in merito alla definizione della nuova misura di Quota 100 che verra' inserita all'interno della Legge di Bilancio 2019. Una riforma Pensioni che 'preoccupa' non poco l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero , che, all'indomani dei proclami di vittoria dei due leader di maggioranza, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, attacca duramente l'operato dell'esecutivo. D'altro ...

Pensioni - per la quota 100 si studia la penalità : Una penalizzazione dell’1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 67 dell’età pensionabile standard: questa sarebbe l’ipotesi al vaglio dei tecnici per contenere i costi dell’operazione quota 100 sulle Pensioni in dirittura d’arrivo della prossima legge di bilancio.--La riforma previdenziale inserita nel contratto di governo giallo-verde si incentra sulla quota 100. Cosa significa? Per andare in pensione basterà che la somma fra età anagrafica e ...