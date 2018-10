Pensioni | si pensa a stop adeguamento aspettativa di vita

Pensioni scuola ultime notizie - Quota 100 da esodo e il Miur pensa ad un maxi-concorso : Quale sarà l’impatto dell’introduzione di Quota 100 sul comparto scuola, e in generale, sulla Pubblica Amministrazione? Il Sole 24 ore parla di ‘un numero che circola da qualche settimana sul possibile impatto di “Quota 100” sul pubblico impiego’. Si parla addirittura di 160mila dipendenti della Pubblica Amministrazione disposti a lasciare il proprio posto per accedere alla pensione. C’è chi la ritiene una buona ...

Manovra - i ripensamenti del governo : rinvii in vista per reddito e Pensioni E aumenteranno le tasse alle imprese : «Quota 100», reddito e pensioni di cittadinanza non partiranno prima di aprile. Braccio di ferro tra Lega e Movimento 5 Stelle sulle sanatorie fiscali: due ipotesi allo studio per chi ha evaso fino a 200 mila euro

Pensioni - Brambilla su Quota 100 : ‘La gente pensa all’immediato - il Governo alle elezioni’ : La riforma Pensioni che il Governo gialloverde intende includere nella Legge di Bilancio 2019 non piace all’economista leghista, Alberto Brambilla. In un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Il Giornale’, Brambilla ritiene che l’Italia non abbia bisogno di altra assistenza e di altra spesa sociale. Se mandiamo in pensione 300mila persone in più in un anno – ha sottolineato l’economista – il ...

Pensioni - Governo diritto verso Quota 100 ma Salvini pensa anche ai 41 anni dei precoci : Le Pensioni, insieme al reddito di cittadinanza, ancora al centro dell'attenzione di una sorta di 'derby' Lega-M5S: il vicepremier Luigi Di Maio ha parlato di dieci miliardi per il reddito di cittadinanza e di sette per il superamento della Legge Fornero. La risposta leghista è arrivata per voce del viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, il quale ha affermato: 'Spiace che gli alleati dell'esecutivo circolino con tabelle non ufficiali ...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 41 - il Governo ci pensa. Ma chi potrebbe usarla? (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Quota 41, il Governo ci pensa, ma non è chiaro chi potrebbe usarla. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 3 ottobre(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:59:00 GMT)

Pensioni - il governo pensa a quota 100 con 62 anni d'età e 36-37 di contributi : Il governo sta lavorando a un'ipotesi di riforma delle Pensioni con quota 100 e un minimo di 62 anni di età e 36-37 anni di contributi. Lo si apprende da ambienti vicini al dossier. Con un minimo di 36 anni di contributi uscirebbero nel 2019 450 mila lavoratori in più rispetto alle regole attuali; con 37 anni l'uscita riguarderebbe 410 mila persone in più rispetto all'attuale sistema.Uno schema, questo, diverso da quello a ...

Pensioni - la Lega pensa a un riscatto agevolato della laurea La riforma : I tecnici della Lega lavorano sull’individuazione di un meccanismo agevolato di copertura dei buchi contributivi, ovvero degli anni in cui non è lavorato. Tra le possibilità al vaglio un condono contributivo, una contribuzione volontaria e il riscatto della laurea

Pensioni - Governo pensa a 3 possibili soluzioni su Quota 100 per contenere la spesa : Le ultime notizie sulle Pensioni ad oggi, giovedì 20 settembre, riguardano l'arduo compito a cui sara' chiamato il Governo nei prossimi giorni, in merito alle misure da adottare per 'superare' la Legge Fornero. Tra promesse, illusioni e speranze, i lavoratori sono in attesa di conoscere quali saranno le decisioni dell'esecutivo Conte in merito ad una della questioni più delicate da affrontare nella definizione della Legge di Bilancio 2019 che il ...

Pensioni - la Lega pensa a quota 100 anche con solo 35 anni di contributi. Ma le coperture sono ancora poche : La versione definitiva è in stand-by perché la manovra è ancora tutta da confezionare sul fronte delle coperture e bisognerà capire quanta parte della torta si avrà a disposizione alla fine, ma anche perché l'ultima parola - quella politica - spetta a Matteo Salvini. Guardando ai numeri, però, lo schema sulla quota 100 per le Pensioni a cui stanno lavorando i tecnici della Lega è in fase ...

Pensioni - Salvini pensa a quota 100 per over 62 ma si rischia la frattura nel Governo : La Legge di Bilancio 2019 rappresentera' un severo banco di prova per la tenuta del nuovo Governo, anche e soprattutto per quanto riguarda l'argomento Pensioni. La tensione resta alta, anche se si continua a negare qualsiasi ipotesi di spaccatura con il ministro dell'economia Tria. Il quadro non è certamente roseo, come sottolinea 'Il Sole 24 ore': fisco, Pensioni e reddito di cittadinanza saranno costretti a rientrare in un budget che non ...

Pensioni - Governo pensa a Quota 100 'light' - Cesare Damiano : 'Lega zitta' : Le dichiarazioni rilasciate al quotidiano 'Il Sole 24 ore' dal vice Presidente del Consiglio, Matteo Salvini, in merito all'introduzione di Quota 100 per tutti, senza paletti, nella prossima Legge di Bilancio 2019 hanno suscitato le reazioni da parte delle forze politiche dell'opposizione, in particolar modo dell'esponente del Partito Democratico, Cesare Damiano. Pensioni, Damiano: 'La Lega sta zitta sulla cancellazione della Legge ...

Pensioni - Governo Conte pensa a 2 ipotesi per Quota100 nella Legge di Bilancio 2019 : Dopo la pausa estiva, il Governo Lega-M5S si è rimesso al lavoro in vista della Legge di Bilancio 2019, la prima vera prova del nove per l'esecutivo Conte. L'equilibrio dei conti, secondo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rappresenta l'obiettivo primario, per rispetto dei vincoli imposti da Bruxelles, ma i vicepremier Salvini e Di Maio non vorrebbero deludere la platea di elettori che hanno votato i due partiti di maggioranza anche e ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 - ma non per tutti : il Governo ci sta pensando (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 24 agosto. Quota 100, ma non per tutti: il Governo ci sta pensando. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 05:55:00 GMT)

Pensioni - Governo pensa ad ipotesi 'Quota 100 modulabile' nella LdB 2019 : Il Governo Conte sara' chiamato, entro il prossimo 27 settembre, alla stesura della Nota di aggiornamento al Def Documento di Economia e Finanza: in tema Pensioni, potremo conoscere con esattezza quali potranno essere le mosse dell'esecutivo per un primo step riguardante il superamento della Legge Fornero [VIDEO]. Un articolo pubblicato sul numero odierno del quotidiano economico 'Il Sole 24 Ore' porta all'attenzione l'ipotesi di una 'Quota 100 ...