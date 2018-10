Pensioni scuola ultime notizie | Quota 100 da esodo e il Miur pensa ad un maxi-concorso

RIFORMA Pensioni 2018/ Quota 100 fondamentale per la scuola (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità. Quota 100 fondamentale per la scuola, spiega Marcello Pacifico. Tutte le ultime notizie le news sui principali temi previdenziali. Non mancherà chi sarà soddisfatto della RIFORMA delle PENSIONI varata dal Governo. Marcello Pacifico, per esempio, aveva spiegato di ritienere “fondamentale che Quota 100 passi con la legge di bilancio: c’è un gap generazionale da colmare e quando si parla di qualità della nostra scuola ...

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Le attese del mondo della scuola (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, oggi 15 ottobre. Le attese del mondo della scuola. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 05:37:00 GMT)

Pensioni scuola ultime notizie : esito dell’incontro di oggi Miur-INPS-sindacati : Come relazionato da una nota pubblicata sul sito di Flc-Cgil, si è svolto quest’oggi, presso la sede del Ministero dell’Istruzione in Viale Trastevere, un incontro tra le rappresentanze del Miur, dell’INPS e le Organizzazioni sindacali. Il confronto si è reso inevitabile in seguito alle problematiche riguardanti il diritto alla pensione per il personale scolastico. Pensioni scuola, incontro Miur-Inps e sindacati: ...

Riforma Pensioni : con Quota 100 rischio esodo scuola e sanità - Informazione Fiscale : Ecco il comunicato pubblicato sul sito istituzionale della Cisl: " Anticipare i tempi di accesso alla pensione è sicuramente una delle aspettative più diffuse nel mondo del lavoro scolastico. Le ...

RIFORMA Pensioni 2018/ Non solo Quota 100 - le richieste del mondo della scuola (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 3 ottobre. Non solo Quota 100, le richieste del mondo della scuola. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 05:58:00 GMT)

Pensioni scuola - turn over docenti storico con Quota 100 : ‘Riapriamo le GaE’ : Primo step del Governo per superare la Legge Fornero sul tema Pensioni: la nuova misura Quota 100 che entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2019 dovrebbe permettere ad almeno 300-400mila persone di poter accedere alla pensione. Una Quota 100 con un doppio vincolo, quello legato ai 62 anni minimi di età anagrafica e ai 38 di contributi: l’esecutivo Conte sta ancora lavorando sui dettagli del nuovo strumento di anticipo Pensionistico per ...