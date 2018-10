Pensioni | quanto si riduce l’assegno previdenziale con l’arrivo di quota 100

fanpage

: PENSIONI, una spiegazione. Il nostro sistema pensionistico è SENZA TESORETTO ('a ripartizione'), in quanto le pen… - ricpuglisi : PENSIONI, una spiegazione. Il nostro sistema pensionistico è SENZA TESORETTO ('a ripartizione'), in quanto le pen… - F_DUva : Con la #manovradelpopolo tagliamo anche le #pensionidoro! È assurdo che pochi privilegiati percepiscano più di qua… - ClementinaLiFon : @luposeduto167 Ma quanto pressapochismo! Informatevi bene prima di sputare fesserie. -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) L'arrivo di100, primo step per il superamento della legge Fornero in tema di, comporterà la possibilità di anticipare il ritiro dal mondo del lavoro di qualche anno. Ma non senza conseguenze per i lavoratori che vedranno una riduzione - in alcuni casi anche ingente - dell'assegno