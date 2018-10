Pensioni | Di Maio | sterilizzare adeguamento aspettativa di vita

RIFORMA Pensioni 2019 E QUOTA 100/ Di Maio promette soluzione per chi chiede Quota 41 : RIFORMA PENSIONI 2019 con Quota 100. La revisione della Legge Fornero con la Manovra potrebbe comprendere delle soluzioni anche per chi chiede Quota 41(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 17:59:00 GMT)

Pensioni - Di Maio : “In manovra fermiamo l’adeguamento dei requisiti contributivi all’aspettativa di vita” : Il governo lavora per inserire nella manovra il “congelamento” a 42 anni e 10 mesi degli anni di contributi necessari per andare in pensione, fermando quindi gli adeguamenti all’aspettativa di vita previsti dalle riforme previdenziali degli ultimi anni. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio dopo aver incontrato un gruppo di lavoratori che hanno versato contributi per 41 anni ma non ...

Di Maio : "Lavoriamo a un'ipotesi di sterilizzazione dell'aspettativa di vita per l'accesso alle Pensioni" : Il Governo sta lavorando a un'ipotesi di sterilizzazione dell'aspettativa di vita per l'accesso alla pensione da inserire in legge di Bilancio. Lo si legge in una nota del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio che oggi ha incontrato i rappresentanti di "quota 41", ovvero i lavoratori che hanno 41 anni di contributi ma non possono andare in pensione perché troppo giovani."Il ministro - si legge nel documento - ha ...

Pensioni - Quota 100 premia il Nord ma l'Europa lancia un ultimatum a Salvini e Di Maio : Le ultime notizie in tema Pensioni, ad oggi venerdì 19 ottobre, riguardano gli effetti dell'introduzione della misura Quota 100, prevista dal disegno di legge di Bilancio 2019 presentato dal Governo Conte. Un provvedimento che permettera', secondo le stime dell'esecutivo, l'accesso Pensionistico anticipato a circa 400mila lavoratori in possesso del doppio requisito riguardante i 62 anni di eta' anagrafica e i 38 di versamenti contributivi. Un ...

Pensioni - Di Maio : ‘Con Quota100 liberiamo 500mila posti di lavoro’ : “Con quota 100 [VIDEO]noi liberiamo cinquecentomila posti di Lavoro”: lo ha detto il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio parlando a Porta a Porta, tra le altre cose, della riforma delle Pensioni, uno dei punti principali della legge di Bilancio 2019 varata dal Consiglio dei Ministri adesso in attesa dell’approvazione definitiva in Parlamento. Gli interventi sulla previdenza, dunque, come viene ripetuto in questi gironi dagli esponenti ...

Di Maio tenta il blitz sulle Pensioni alte ma Salvini lo ferma : Per più di ventiquattr'ore l'idillio è sbriciolato. Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, amici per la pelle del battesimo del governo giallo-verde, né una telefonata, neppure un sms. Il leghista ...

Condono fiscale e tagli alle Pensioni - il passo indietro di Di Maio : Per più di ventiquattr'ore l'idillio è sbriciolato. Tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, amici per la pelle del battesimo del governo giallo-verde, né una...

Manovra - Di Maio : le Pensioni d'oro saranno solo un ricordo : Roma, 15 ott., askanews, - 'Le pensioni d'oro saranno solo un ricordo e risparmiamo un miliardo di euro che sarà proprio una copertura nella legge di bilancio per queste misure'. E' quanto ha scritto ...

Pensioni alte - Di Maio : «Tagliamo un miliardo» : Perché abbiamo tutte le ragioni del mondo'. Ma il vicepremier ha promesso anche di più: 'Stiamo dicendo alle istituzione europee che vogliamo far calare un debito pubblico pazzesco, e vogliamo ...