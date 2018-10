Pd | Sala | “Renzi? La smetta col suo modo di esprimere la realtà Congresso non c’entra

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 ottobre 2018) “Leopolda? No, non ci sono andato. Renzi ha torto quando dice che dobbiamo pensare allo spread e non aldel Pd. Non va bene dire che sia tutta colpa di Renzi, ma sarebbe meglio smetterla con il suodila“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24Mattino (Radio24) dal sindaco di Milano, Giuseppe, che spiega: “Renzi ha tecnicamente ragione quando dice che con la personalizzazione abbiamo preso il 40% e con la spersonalizzazione il 19%, ma questo è un confronto che valeva per il passato. Ora, secondo me, ci sono alcuni buoni motivi per smetterla con questodi raccontare la. Bisogna fare al più presto ildel Pd, perché in politica conta solo il presente, purtroppo o per fortuna. Serve a poco continuare a parlare di storie dell’altro ieri”. E aggiunge: “Quello che serve è pensare al percorso ...