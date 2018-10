Pd | riprendiamoci la sinistra Occupiamo il partito

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Viviamo tempi difficili, è vero, soprattutto per chi crede in valori come solidarietà, uguaglianza, diritti. I recenti fatti di Riace e di Lodi sono specchi terribilmente limpidi dell’atmosfera che pervade il Paese. Così come i continui segnali del ministro dell’Interno, contribuiscono a mantenere alta una tensione utile solo a spargere paura e a impedire ogni analisi o ragionamento razionale, soprattutto sul tema immigrati, che sembra ormai essere l’unico “problema” dell’Italia. I tempi sono ancora più difficili, perché a questo bombardamento terroristico segue un’eco lunghissima, che denuncia il vuoto assoluto della parte opposta. Davvero viene da porsi la domanda, utilizzata ormai come mantra dai pentastellati, per non rispondere a questioni a cui non saprebbero dare risposta: “e allora il Pd?“. Appunto, il Pd? Perché non ha organizzato una manifestazione a Riace in ...