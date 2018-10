Pattinaggio artistico | Skate America 2018 | tra esordi felici e nuovi inizi La magica

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : La città di Laval, nel Quèbec, ospiterà questo fine settimana Skate Canada 2018, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Nonostante non sia prevista la partecipazione di atleti italiani, non mancherà certo il grande spettacolo grazie alla presenza di pattinatori di punta del calibro di Shoma Uno ed Evgenia Medvedeva (entrambi vice Campioni Olimpici in carica) la coppia di artistico Vanessa James-Morgan ...

Pattinaggio artistico - Skate America 2018 : Satoko Miyahara trionfa per il secondo anno consecutivo - seconda posizione per Kaori Sakamoto : Si sono appena spenti i riflettori della Angel of the Winds Arena di Everett, Washington, impianto sportivo che questa settimana ha ospitato Skate America 2018, prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. La competizione si è chiusa con il programma libero della categoria individuale femminile che ha visto trionfare per il secondo anno consecutivo Satoko Miyahara; la pattinatrice nipponica, medaglia di bronzo ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Skate America 2018 : rivivamo la free dance di Charlène Guignard e Marco Fabbri : La coppia di danzatori formata da Charlène Guignard e Marco Fabbri ha conquistato la seconda posizione in occasione della prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio di figura, Skate America, ammaliando il pubblico con una meravigliosa performance pattinata sulle note del film già cult “La la land“. Charlène e Marco hanno convinto la giuria eseguendo al meglio gli elementi del layout, realizzando in modo lodevole ...

Pattinaggio artistico - Skate America 2018 : Charlène Guignard e Marco Fabbri conquistano il secondo posto! Madison Hubbell e Zachary Donohue vincono la tappa : Il primo podio non si scorda mai. Nella specialità della danza sul ghiaccio Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno conquistato, per la prima volta in carriera, la seconda posizione alla prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio di figura, Skate America 2018, quest’anno in scena alla Angels of the Winds Arena di Everret (Washington). Gli atleti allenati da Barbara Fusar Poli hanno difeso la seconda piazza già ottenuta ...

Pattinaggio artistico - Skate America 2018 : Fabbri e Guignard d’incanto - secondi dopo il programma corto! Guidano Hubbell/Donohue : Charlene Guignard e Marco Fabbri scaldano il ghiaccio di Everett (USA) dove si sta disputando Skate America 2018, prima tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico. La coppia italiana, ormai riferimento per il nostro Paese visto che Anna Cappellini e Luca Lanotte sono al momento fermi, si trova infatti al secondo posto dopo il programma corto di danza: prestazione davvero eccellente degli azzurri che hanno timbrato un interessante 75.01 (a un ...

Pattinaggio artistico - Skate America 2018 : Miyahara in testa dopo lo short program - Sakamoto in scia : Sarà una lotta tutta giapponese per la vittoria della gara femminile di Skate America 2018, tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico in corso di svolgimento a Everett (USA). dopo il programma corto, infatti, Satoko Miyahara e Kaori Sakamoto sono separate da poco più di due punti e si aspettano scintille nel free program che si disputerà nella serata italiana. La 20enne di Kyoto, terza agli ultimi Mondiali e quarta alle Olimpiadi Invernali ...

Pattinaggio artistico - Skate America 2018 : Nathan Chen sul velluto vince la tappa. Matteo Rizzo sfiora il podio e si piazza in quarta posizione : Proseguono le competizioni sul ghiaccio della Angel Of The Winds Arena di Everett (Washington), impianto sportivo che questa settimana ospita Skate America 2018, tappa di apertura del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Dopo la netta vittoria di Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov nella specialità delle coppie di artistico, in una gara dal livello non particolarmente eccelso l’Americano Nathan Chen ha conquistato ...

Pattinaggio artistico - Skate America 2018 : Nathan Chen sul velluto vince la tappa. Splendido quarto posto per Matteo Rizzo : Proseguono le competizioni sul ghiaccio della Angel Of The Winds Arena di Everett (Washington), impianto sportivo che questa settimana ospita Skate America 2018, tappa di apertura del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Dopo la netta vittoria di Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov nella specialità delle coppie di artistico, in una gara dal livello non particolarmente eccelso l’Americano Nathan Chen ha conquistato ...

Pattinaggio artistico - Skate America 2018 : Evgenia Tarasova e Vladmir Morozov trionfano nelle coppie di artistico. Seconda posizone per Efimova-Korovin : Seconda giornata di competizioni alla Angel Of The Winds Arena di Everett (stato di Washington), impianto sportivo teatro di Skate America, tappa di apertura del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Nella specialità delle coppie di artistico Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov hanno conquistato in scioltezza la prima posizione, pattinando un buon programma libero sulle musiche de “The winter” di Balmorhea. Gli ...

Pattinaggio artistico - infortunio per Carolina Kostner! La Reginetta salta il Grand Prix : Giornata critica per l’Italia degli sport invernali. Dopo l’annuncio dello stop di Sofia Goggia a causa della frattura del malleolo, arriva anche la notizia dell’infortunio di Carolina Kostner. L’icona del Pattinaggio artistico azzurro accusa infatti un dolore all’anca sinistra e un’infiammazione del tendine prossimale del retto femorale sinistro. Proprio per questo motivo la Reginetta del Ghiaccio è costretta ...

Pattinaggio artistico - Skate America 2018 : Nathan Chen domina il programma corto - Matteo Rizzo quinto : Il Campione del Mondo ha stampato un perentorio 90.58 con cui ha letteralmente surclassato la concorrenza: il 19enne statunitense ha ammaliato il proprio pubblico con una prova perfettamente ...

Pattinaggio artistico - Skate America 2018 : Nathan Chen domina il programma corto - Matteo Rizzo quinto : Nathan Chen domina letteralmente il programma corto che ha chiuso la prima giornata di Skate America 2018, prima tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico che si sta disputando a Everett (USA). Il Campione del Mondo ha stampato un perentorio 90.58 con cui ha letteralmente surclassato la concorrenza: il 19enne statunitense ha ammaliato il proprio pubblico con una prova perfettamente costruita sulle note di Caravan di Duke Ellington e ha fatto ...

Festa dello sport con il Pattinaggio artistico a rotelle del Csi Roma Est-Colli Aniene : Le nostre atlete partecipano ai Trofei promozionali e di categoria FISR , Federazione Italiana sport Rotellistici, e Uisp , Unione Italiana sport per Tutti, .' 'Nella passata stagione sportiva ...

Pattinaggio artistico - Skate America 2018 : Matteo Rizzo inizia la stagione del possibile salto di qualità : Una stagione per crescere e migliorare. Questo potrebbe essere il miglior auspicio per Matteo Rizzo, pronto a scendere sul ghiaccio dell’Angel of the Winds Arena di Everett (stato di Washington) per Skate America, tappa di apertura del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Dopo un’annata ricca di soddisfazioni, iniziata con la prima posizione della storia conquistata all’appuntamento di Egna (Bolzano) del ...