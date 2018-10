ilfattoquotidiano

: #Patente #moto, si cambia. #Velocità più sostenuta per la #prova pratica - MarcoScafati1 : #Patente #moto, si cambia. #Velocità più sostenuta per la #prova pratica - BlitzQuotidiano : Patente moto (A, A1 e A2), cambiano le prove pratiche con equilibrio a alta velocità - Segnale_Orario : RT @_clairebal: #Patente moto, cambia la prova pratica con equilibrio e ostacolo ad alta velocità @LaStampa -

(Di lunedì 22 ottobre 2018)laper conseguire ladie ciclori, categorie A, A1 e A2, andando tutto sommato in una direzione più fedele a quanto succede sulle strade di tutti i giorni. Aumenta infatti laa cui andranno sostenuti alcuni esercizi: non più 30 bensì 50 chilometri orari. Ma andiamo con ordine. Le nuove regole vengono introdotte con un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in vigore dal 27 ottobre, che sostanzialmente recepisce una direttiva UE risalente al gennaio del 2013 dove venivano stabilite le modalità con cui dev’essere svolta la prima parte della. In tale direttiva veniva anche stabilito un periodo di tempo di cinque anni, entro cui ogni Stato Membro avrebbe dovuto provvedere all’adeguamento. Cosanello specifico? Intanto il numero di prove, che passa da sei a tre, e anche la difficoltà, ora più ...