Parte la prima missione europea su Mercurio

Ermal Meta riParte con gli Gnu Quartet sull'onda di '9 primavere' : Nuova avventura per Ermal Meta in tour nei teatri con Gnu Quartet. "Non abbiamo armi", è stato certificato con il platino proprio in questi giorni; un album definito il più bello tra i tre pubblicati ...

Sci alpino - infortunio per Sofia Goggia : frattura del malleolo-peroneale. L’azzurra salta la prima Parte di stagione : frattura del malleolo-peroneale: questo è l’esito degli esami strumentali a cui Sofia Goggia si è sottoposta oggi a Milano dopo la caduta di ieri durante un allenamento sul ghiacciaio austriaco di Hintertux. La Campionessa Olimpica di discesa libera sarà dunque costretta a saltare la prima parte della stagione che scatterà il prossimo weekend con il gigante di Soelden, prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci ...

MotoGp – Dovizioso in pole - nessuna Honda ufficiale in prima fila a Motegi : la griglia di Partenza del Gp del Giappone : Andrea Dovizioso in pole position a Motegi: la griglia di partenza del Gp del Giappone E’ la Ducati di Andrea Dovizioso a piazzarsi davanti a tutti nelle qualifiche del Gp del Giappone. Una moto italiana, nella casa di Honda e Yamaha, guidata da un pilota italiano, ha conquistato la prima casella in griglia di partenza del Gp del Giappone. Dovizioso partirà infatti dalla pole position domani a Motegi, seguito da Zarco e Miller. Solo ...

Isola di Pietro 2 - si riParte il 21 ottobre con Lorella Cuccarini : anticipazioni prima puntata : L’attesa è finita: domenica 21 ottobre torna in prima serata su Canale 5 L’Isola di Pietro, la fiction di Mediaset con Gianni Morandi nei panni del dottor Pietro Sereni, medico pediatra di Carloforte con una famiglia complicata e l’hobby di risolvere misteri. Come preannunciato più volte, questa stagione sono entrate nel cast anche Elisabetta Canalis, guest star di pregio direbbero negli USA, e soprattutto Lorella Cuccarini, ...

Concorso scuola infanzia e primaria ultime notizie : oggi la firma del decreto da Parte del ministro Bussetti : Secondo quanto promesso dal ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, per oggi, mercoledì 17 ottobre, è prevista la sua firma sul decreto ministeriale che avvierà la procedura di Concorso per i docenti delle primarie. Il titolare del dicastero di Viale Trastevere lo ha dichiarato a margine della visita effettuata nella giornata di ieri a Venezia. Bussetti: ‘Firmo il decreto per il Concorso infanzia e primaria’ Incalzato dalle ...

Pokémon GO : disponibile la prima Parte della quarta generazione : Niantic ha annunciato che Pokémon GO è stato aggiornato con la prima parte della quarta generazione di mostriciattoli, al momento sono disponibili Turtwig, Chimchar Piplup ed altri.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, i Pokémon della quarta generazione non verranno rilasciati tutti nello stesso momento bensì settimanalmente sotto forma di ondate. Alcuni verranno introdotti tramite le uova, i raid o semplicemente come Pokémon selvatici. ...

NBA - stanotte la “prima” da urlo : si Parte con due gare pazzesche! : NBA season opener, stanotte si parte con due incontri molto interessanti, squadre che rivedremo impegnate di certo in primavera NBA, stanotte la “prima” della nuova stagione. Il cosiddetto season opener sarà il probabilissimo duello per il primato ad Est. Boston e Philadelphia si affronteranno stanotte in una gara che si prospetta essere spettacolare. I Celtics hanno ritrovato Hayward dopo l’infortunio shock della passata ...

Il WWF - da sempre in prima linea per la salvaguardia dei valloni - smentisce la sua Partecipazione al programma organizzato dall'associazione ... : ...del WWF in un progetto didattico con le stesse scuole." Il WWF si è da sempre interessato ai valloni della Penisola Sorrentina … quei piccoli e spettacolari canyon balzati alla ribalta della cronaca ...

Silvio Berlusconi riParte dal Monza - prima il discorso negli spogliatoi poi il bagno di folla in tribuna : “Sono emozionato” : Silvio Berlusconi riparte dal calcio. A Monza, in occasione del match contro la Triestina (terminato 1 a 1), non si è fatto mancare l’occasione di un’incursione negli spogliatoi per un discorso motivazionale: “Per quanto riguarda l’immediato, sono qui a vedere la prima partita. Non vi nascondo che sono un po’ emozionato. E a voi dico: ‘Mi raccomando’. Io avevo alcune frasi che dicevo qualche volta ai miei ...

Primarie Pd - i candidati e chi sta con chi. Piazza Grande e Leopolda : Parte la corsa : Da Nicola Zingaretti a Marco Minnitti, passando Matteo Richetti e Francesco Boccia: i nomi in lizza per la guida del partito

RIFORMA PENSIONI 2018/ Quota 100 Parte in primavera (Ultime notizie) : PENSIONI ultime notizie sulla RIFORMA. Quota 100, la partenza slitta in primavera. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 11 ottobre. La RIFORMA delle PENSIONI che il Governo vuole varare per l’anno prossimo potrebbe non partire subito da gennaio. E questa che era un’indiscrezione dei giornali sembra trovare conferma nelle parole di Stefano Patuanelli, capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, che secondo ...