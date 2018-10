Parmigiano Reggiano Night | il 26 e 27 ottobre 500 cene di grande formaggio

In 500 ristoranti italiani si festeggia la ' Parmigiano Reggiano Night' : il 26 e il 27 ottobre : Saranno oltre 500 i ristoranti in Italia che venerdì 26 e sabato 27 ottobre celebreranno il formaggio più celebre del Belpaese. L'occasione sarà offerta dalla ' Parmigiano Reggiano Night ' , ...

Il cocktail che unisce gin e Parmigiano Reggiano : Il premio 2018 della Mediterranean Inspirations, la competizione internazionale di bartending firmata Gin Mare, vola in oriente. E per la precisione al Summerlong di Singapore, il palcoscenico quotidiano della giovane barmaid Summer Chen, incoronata vincitrice assoluta dopo una tre giorni di sfide a colpi di shaker tenutasi come da tradizione nella splendida Villa Mare a Ibiza. Qui i 7 finalisti vincitori delle fasi nazionali del contest hanno ...