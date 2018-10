Parma-Lazio | tragedia nel post partita | morto un tifoso laziale | i dettagli

sportfair

(Di lunedì 22 ottobre 2018)nel, unin trasferta è deceduto immediatamente dopo la fine dell’incontrosi è conclusa con la vittoria della squadra di Inzaghi in trasferta in Emilia, una giornata di festa per i laziali trasformatasi innel. Sì perchè uno dei 4000 tifosi dellache si sono recati a, è deceduto subito dopo la gara. Secondo quanto rivelato da Cittaceleste, ilsi è accasciato al suolo per un malore ed è stata subito allertata un’ambulanza. A nulla è servito l’arrivo dei medici, ilsembra per cause naturali, adesso verranno effettuati gli esami di rito per stabilire con certezza le cause del decesso.L'articolonelun, iSPORTFAIR.