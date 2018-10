Parigi apre sui migranti La risposta del Viminale | gli ispettori al confine

La Gendarmeria francese scarica migranti in Italia. La procura apre un’inchiesta. Salvini : “ Parigi spieghi” : L’episodio, notato da alcuni agenti della Digos di Torino impegnati nei controlli successivi allo sgombero della canonica di Claviere, risale a venerdì 12 ottobre. Un furgone della Gendarmeria francese è stato visto e filmato mentre si fermava sul limitare del bosco, in prossimità del tunnel di Cesana, e far scendere «con un cenno della mano» alc...

Il Salone di Parigi apre al pubblico : è l'istantanea di un'industria che cambia : Segno di un mondo che si apre ai nuovi giocatori globali. In fondo i Saloni servono anche a questo, a raccogliere in un'istantanea le tendenze di un intero settore industriale. Dal Mondial 2018 si ...

Apre a Parigi la Tod's Factory con la collezione di Alessandro Dell'Acqua : Lo scopo è quello di non avere confini e di 'creare nuove storie e percorsi per ogni parte del mondo, senza dimenticare le nostre radici di manualità', conclude Della Valle.

La Martina apre a Parigi : La Martina debutta in Francia. Lo fa durante la settimana della moda Parigina, il prossimo 27 settembre, quando in rue Saint Placide 39 il marchio argentino – noto nel mondo per le sue iconiche polo – inaugurerà il suo primo flaghsip store nel quartiere Latino e di Saint Germain des Pre´s, nel sesto circondario. La tappa francese e` l’occasione per presentare il nuovo corso del marchio, all’insegna di una sempre maggiore ...