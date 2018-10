Pallavolo | nello spot Uliveto scompaiono le giocatrici di colore ed è bufera

Blastingnews

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Viviamo in tempi difficili dove basta poco per scatenare la polemica sui social network. Ad ogni modo lodell'acquache celebra il secondo posto ai Mondiali della nazionale italiana femminile di volley VIDEO è inspiegabile sotto certi punti di vista. Nell'immagine di gruppo scattata per festeggiare il grande risultato sportivo mancano due atlete di punta del gruppo di coach Mazzanti: Paola Egonu e Miriam Sylla, rispettivamemte miglior opposto e miglior esterno del torneo iridato. Insomma, non due atlete qualunque ammesso che ci siano atlete qualunque tra quelle straordinarie ammirate al Mondiale. Piccolo particolare, entrambe hanno la pelle nera e di questi tempi basta pochissimo per accendere la dinamite sui social network. Da parte della nota azienda produttrice di acqua minerale finita nellamediatica si è parlato di 'casualita''. Miriam assente, ...