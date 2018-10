Palio di Siena | cavallo Raol è stato abbattuto | ira degli animalisti

fanpage

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Ildato in sorte alla Contrada della Giraffa èsoppresso dopo le gravi ferite riportate nella caduta avvenuta durante ildistraordinario organizzato sabato scorso. Glipronti ad ingaggiare battaglia legale ma il comune rigetta ogni accusa. Dimesso senza gravi conseguenze il fantino Jonatan Bartoletti."Se già appariva assurdo pensare di ricordare la fine della Grande Guerra con un evento, come ildi, che ha un lungo passato di morti animali, il fatto che unsia deceduto proprio in occasione di tale ricorrenza rende la vicenda ancora più paradossale e inaccettabile". È l'affondo del presidente nazionale di Enpa, Carla Rocchi, contro l'edizione straordinaria deldiche sabato scorso è stata protagonista di tre spaventose cadute nel corso delle quali sono rimasti feriti due fantini ma soprattutto è morto uno dei cavalli, l’esordiente, l'animale dato in sorte alla Contrada della Giraffa. Ilimmediatamente soccorso dai veterinari presenti e poi trasportato in una clinica per le cure ma purtroppo le ferite erano così gravi che ala fine è stata decisa la sua soppressione.