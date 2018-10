Pagelle Inter Milan 1-0 | Fantacalcio | i voti Icardi e Politano sugli scudi Serie A

Inter-Milan 1-0 - le Pagelle dei nerazzurri : Icardi ancora decisivo : Si è appena concluso il big match della nona giornata di campionato, il derby di Milano tra Inter e Milan, con la vittoria dei nerazzurri per 1-0 grazie al gol vittoria di Mauro Icardi, che al 92' infila di testa su cross di Matìas Vecino, approfittando di un'incertezza di Donnarumma. La squadra di Luciano Spalletti sale a diciannove punti, tornando al terzo posto e restando a due lunghezze dal Napoli, riportandosi a più uno sulla Lazio, che ...

LIVE Pagelle Inter-Milan - i voti del derby in DIRETTA : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Inter-Milan Pagelle Inter-Milan INTER Handanovic 6: Vrsaljko 6: De Vrij 6: Skriniar 6: Asamoah 6: Vecino 6: Brozovic 6: Politano 6: Nainggolan 6: Perisic 6: Icardi 6: All. Spalletti: MILAN Donnarumma 6: Calabria 6: Musacchio 6: Romagnoli 6: Rodriguez 6: Kessiè 6: Biglia 6: Bonaventura 6: Suso 6: Higuain 6: Calhanoglu 6: All. Gattuso: Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Icardi letale - Handanovic decisivo : l'Inter non brilla - ma passa a Ferrara : le Pagelle : Un passo indietro, anzi più di uno nella prestazione rispetto all'Inter ammirata in Champions League [VIDEO]. Una prova complessivamente mediocre sul campo della Spal [VIDEO] per la truppa di Spalletti che raccoglie il massimo, tre punti grazie al successo per 2-1 deciso dalla doppietta di Icardi, al termine di una gara che gli estensi avrebbero certamente meritato di pareggiare. Le note positive della serata nerazzurra allo stadio 'Mazza' non ...

Spal-Inter 1-2 - le Pagelle : Icardi fa volare i nerazzurri al terzo posto : Si è appena concluso il posticipo dell'ottava giornata di campionato allo stadio Mazza di Ferrara con la vittoria dell'Inter sulla Spal per 2-1 grazie al gol di Mauro Icardi, che di testa insacca al 14' con la deviazione ininfluente di Djourou. Nella ripresa i biancoazzurri agguantano il pareggio con Alberto Paloschi, entrato al posto di Antenucci che ha sbagliato un rigore, che infila al 72' su cross di Fares. Passano meno di dieci minuti e ...

Psv-Inter 1-2 - le Pagelle dei nerazzurri : Successo in terra olandese per l'Inter. In Champions League i nerazzurri superano il Psv Eindhoven per 2-1 in rimonta, ad aprire le marcature è stato infatti Rosario con un tiro da lontano,. Artefici ...

Nainggolan-Icardi stendono il PSV - nuova rimonta Champions per l'Inter : le Pagelle : l'Inter ci prende gusto ed il riferimento non è in particolare alle vittorie, perché una squadra dal blasone come quello nerazzurro quel gusto non deve mai perderlo. l'Inter ha preso il gusto dei ribaltoni in Champions League e, dopo quello con il Tottenham [VIDEO], realizza la rimonta anche nei confronti del PSV Eindhoven. Gli uomini di Spalletti vincono 2-1, stesso risultato del match d'esordio contro gli Spurs, ma questo ottenuto in ...

PSV-Inter - le Pagelle di CM : Icardi è sontuoso - finalmente il Ninja : Errore che peserà molto sia sul suo morale che nell'economia del match. van Bommel 5: La difesa del PSV è da Horror. INTER Handanovic 7: Come in campionato, Skriniar devia una conclusione dalla ...