P za S Carlo | domani udienza preliminare

Domani al via da Bologna il tour di Carlo t-ta con "Murmure" : Roma, , askanews, - Inizia Domani 19 ottobre da Bologna il tour di Carlot-ta , pianista e compositrice, che dopo il successo dell'anteprima a Torino presenta per la prima volta live il suo nuovo album "...

Mostre : a Milano un'antologica su Carlo Carrà - da domani a Palazzo Reale (2) : (AdnKronos) - Si tratta di "una mostra importante, con oltre centotrenta opere, attraverso la quale Palazzo Reale ricostruisce la storia di un percorso d'arte e di vita sempre all’insegna della capacità di aprirsi a nuove possibilità e orizzonti di linguaggio artistico, in un costante confronto con

Champions League : domani i sorteggi a Monte Carlo : domani alle 18:00 presso il Forum Grimaldi di Montecarlo prenderanno vita i sorteggi della [VIDEO] Champions League 2018/2019 [VIDEO]. La Champions è un torneo dal grande fascino, il più prestigioso d'Europa alla quale partecipano solo le squadre miglior. L'Italia si presentera' con ben quattro squadre partecipanti: Juventus, Roma, Napoli ed Inter. In gioco ci sono ben 32 squadre complessive di cui 26 che si sono qualificate di diritto ottenendo ...

Ronaldo dice no al Portogallo : solo Juventus e Champions/ CR7 domani a MonteCarlo per i sorteggi : Ronaldo dice no al Portogallo: solo Juventus e Champions. CR7 vuole essere al top di condizione il prima possibile, ed è pronto a "rifiutare" la nazionale(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 13:53:00 GMT)