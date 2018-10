Ozzy Osbourne rivela | “Ho rischiato di morire per un’infezione al pollice | era delle

Ozzy Osbourne operato d'urgenza - la foto Instagram : Ricoverato d'urgenza all'età di 69 anni. Ozzy Osbourne è finito in ospedale a causa di un'infezione alla mano, come documentato su Instagram dal cantante dei Black Sabbath.«Osbourne passerà un paio di giorni al Cedars-Sinai, dove resterà nelle mani dei dottori che continueranno a monitorare l'infezione», hanno fatto sapere dal Cedars-Sinai di Los Angeles, con Ozzy intento a divorare un gelato in una foto pubblicata sui social poco dopo ...

Ozzy Osbourne rassicura i fan con un post dopo l'operazione alla mano : Ozzy Osbourne rassicura in fan. L'artista ha pubblicato una foto dal letto d'ospedale in cui mangia il suo gelato preferito, cura di tutti i mali. La rockstar era stata costretta ad annullare il ...

Sharon Osbourne lascia X Factor/ “Piccole merd* mi fate schifo!” - il messaggio della moglie di Ozzy : Sharon Osbourne ha dato le dimissioni da giudice di X Factor UK. La bizzarra consorte di Ozzy, si è congedata dallo show in “grande stile”.(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 12:24:00 GMT)

Ozzy Osbourne - la pensione è lontana : 'Lo volete capire che non mi ritiro?' : ... "Quello che smetterò di fare sarà quello che sto facendo adesso, cioè andarmene in giro per il mondo per tutto il tempo", ha dichiarato Ozzy Osbourne al Philadelphia Inquirer, "Vorrei che la gente ...

Ozzy Osbourne torna in Italia : il 1° marzo canterà all'Unipol Arena di Bologna : Ozzy Osbourne , storica icona della musica rock, ha annunciato, per il 2019, altre date riguardo il suo 'No More Tours 2'. 'Il principe delle tenebre', dopo il concerto tenutosi al Firenze Rocks, ...

Ozzy Osbourne - Bologna nel tour di addio : Bologna, 3 SET - Sarà l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno , Bologna, ad ospitare, l'1 marzo, l'unica data italiana 2019 del 'No more tours 2' di Ozzy Osbourne. Nel concerto dell'ultimo tour mondiale ...