Ordine Medici | Giannone | ' Basta logiche di appartenenza'

Lista “Giannone Presidente” : 18 medici “liberi” per restituire ai Medici di Catania il loro Ordine : “Difendere e regolamentare la professione medica, nell’interesse primario della salute dei cittadini”. È questo l’unico obiettivo della candidatura a presidente

Elezione Ordine dei medici In campo il chirurgo Diego Piazza : "Dopo una prima fase propositiva e positiva " commenta il chirurgo oncologo - l'eccessiva commistione dell' Ordine con la politica ha innescato i problemi che tutti conosciamo". Piazza punta su ...

Test Medicina - numero chiuso abolito : caos Governo/ Ultime notizie - Ordine Medici : "Facciano passo indietro" : Aboliti i Test d'ingresso a Medicina: rivoluzione in accesso Università, "addio al numero chiuso". Ultime notizie e reazioni: P. Chigi ci ripensa, "obiettivo a medio periodo". È caos

Ordine dei Medici : sui vaccini nessun passo indietro : napoli. L'Ordine dei Medici non fa sconti e «sui vaccini e sull'immunità necessarie non si fanno passi indietro» ha annunciato il presidente Silvestro Scotti , nella foto, . «Un presidente dell'Ordine ...

Ordine dei medici Giannone si candida : ... lavorando duramente, sviluppando competenze anche all'estero, sottraendo del tempo alla mia famiglia e rimanendo sempre al di fuori di ogni logica politica. Il mio più grande desiderio sarebbe ...

Inps - premi ai medici che negano malattia e invalidità. Ordine invita alla disobbedienza : ‘Aberrazione - noi contrari’ : “Non siamo i medici dello Stato ma del cittadino. Questo incentivo, se confermato, è un’aberrazione per la professione medica e segna il tradimento di principi costituzionali. Chiunque debba valutare, sappia che siamo contrari”. E’ durissimo il giudizio del presidente dell’Ordine dei medici sulla decisione dell’Inps di introdurre per la prima volta da quest’anno le prestazioni per malattia negate e invalidità revocate tra i criteri di ...

"IN ATTESA PER COLPA DI UN NEGRO" : SFOGO IN OSPEDALE/ Cagliari - l'Ordine dei Medici : "No all'intolleranza" : Cagliari, troppa ATTESA in ambulatorio "COLPA del negro". Razzismo verso africano, la dottoressa responsabile si scusa su Facebook "Mi vergogno di quanto accaduto"

Ordine dei Medici - decisivo il parere della Federazione : Spulciando tra i nomi dei candidati di quest'ultima lista si possono trovare esponenti provenienti dal mondo accademico e politico. In vista dell'appuntamento di domani gli ex consiglieri dell'Ordine ...

Vaccini : Ordine dei medici contro i camici 'no vax' : "Invito tutti i medici a seguire i risultati della scienza e restare ancorati al documento elaborato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici nel campo delle vaccinazioni. Ho fatto parte, ...

Vaccini - “contro Burioni minacce intollerabili” : l’Ordine dei medici lo incontrerà : “Piena solidarietà” dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici al virologo Roberto Burioni, “oggetto quest’estate di attacchi sui social di crescente gravità e violenza” per le sue posizioni a favore dei Vaccini e dell’evidenza scientifica. La esprime il presidente della Fnomceo Filippo Anelli, per ora in una nota e presto di persona: “Inviteremo il professor Burioni a un incontro con la ...

Vaccini - l'Ordine dei medici col virologo Burioni : "Sui social minacce incontrollabili" : Il presidente: "Episodi di crescente gravità e violenza". E l'esperto torna all'attacco dei "no-vax"

Vaccini - l’Ordine dei Medici : “I governi facciano chiarezza sulle fake news degli hacker russi” : I Medici italiani sono “sorpresi dalle notizie sul ruolo di troll russi nella disinformazione sui Vaccini diffusa tramite social network”. E chiedono “ai governi di fare chiarezza su questa vicenda e di approfondire questo tema, che ci riguarda a livello globale. La libertà di informazione non può prescindere dall’affidabilità delle fonti. Spetta alle autorità garantire tale affidabilità ed evitare manipolazioni e inutili ...