Ora sì che la Lega è il primo partito Pd e Fi in dissolvimento E il M5S

Altro che mostri : Ora si va a caccia di santi. Ecco il Pokemon Go del Vaticano : Il gioco in realtà aumentata che ricalca quello di Niantic-Nintendo è stato sviluppato per la Giornata mondiale della gioventù di Panama. Un quiz e la squadra evangelizzatrice al posto dei mostriciattoli da catturare

Grande Fratello Vip 2018 - piove sul bagnato : EleonOra Giorgi e la ‘Marchesa’ smuovono gli equilibri ma rischiano di uscire : Daniela Del Secco D'Aragona Mancano ormai poche ore alla quinta puntata di Grande Fratello Vip 2018 e possiamo fare un bilancio della settimana appena trascorsa. Se la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi sembra ancora piuttosto tormentata, e soprattutto non è ancora decollata, ed il velino Elia sembra essersi svegliato dal torpore delle prime settimane, le uniche due concorrenti a generare un po’ di trambusto nella casa ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Manchester United Juventus : notizie live - Orario e diretta tv. CR7 torna a Old Trafford : PROBABILI FORMAZIONI Manchester United Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che scendono in campo nella terza giornata di Champions League(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:50:00 GMT)

E se lo spread d'Ora in poi crollasse? Ecco perché i BTp - tutto sommato - non sono da buttare : E se lo spread scendesse? E non si può dire che la politica dei bonus di renziana memoria abbia portato bene all'economia italiana, oltre che alle fortune elettorali del PD. La crescita del nostro ...

La frecciata della GregOraci a Briatore : «Forse si è reso conto di quello che ha perso» : Elisabetta GregoraciElisabetta GregoraciElisabetta GregoraciElisabetta GregoraciElisabetta GregoraciElisabetta Gregoraci«Forse si è reso conto di quello che ha perso, in giro c’è un po’ di tutto, un po’ di circo». Ospite di Mara Venier a Domenica In, Elisabetta Gregoraci ha parlato per la prima volta della fine del matrimonio con Flavio Briatore, a cui è stata legata per 12 anni e dal quale ha avuto un figlio, Nathan Falco: «Intorno a Flavio ...

Anche Celentano difende Asia e attacca XFactor : 'I produttori sono falsi mOralisti ipocriti' : Adriano Celentano interviene sul caso Asia Argento e sferra un attacco contro la trasmissione XFactor . Il cantante, infatti, si schiera con l'attrice esclusa dai giudici del programma dopo le accuse ...

Accadde oggi : dieci anni fa la terribile alluvione in Sardegna che fece 5 vittime - da allOra i morti per alluvioni sono aumentati : Un’alluvione “straordinaria”, un nubifragio senza precedenti, i cui danni a tutt’oggi sono rimasti senza colpevoli. Si tratta del disastro causato dall’alluvione che esattamente 10 anni fa devastò Capoterra, in provincia di Cagliari, provocando la morte di quattro persone, più una quinta nell’hinterland del capoluogo sardo. Da quel 22 ottobre 2008 la Sardegna ha visto almeno un disastro ogni cinque anni, ...

CORINNE CLERY : “MIO PADRE DICEVA CHE NON ERO SEXY”/ “Histoire d’O” 40 anni dopo : “voglio ancOra lavOrare” : A 68 anni, nonna di tre nipoti e 40 anni dopo il celebre film da lei interpretato, Histoire d'O, Clorinne CLERY si racconta: vive da single in un casolare in campagna(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 13:27:00 GMT)

Chelsea - stampa e opinionisti attaccano MOrata : Nonostante l’avvio convincente del suo Chelsea, Sarri è alle prese con una bella gatta da pelare: Alvaro Morata. Lo spagnolo, votato all’unanimità come peggiore in campo contro lo United, non riesce a offrire un rendimento appena sufficiente in Premier League. Secondo stampa e opinionisti britannici, il Chelsea potrebbe ambire al titolo se solo avesse un altro centravanti. L’ex Milan Gullit, a beIN Sports, ha proposto una ...

Ddl Pillon - Pd : 'Romizi scelga da che parte stare : o con la lega a fini elettOrali o con donne - minori e famiglie di Perugia' : ... da troppo tempo sotto ricatto della lega e che ha, in questo caso, la possibilità di dimostrare che il bene collettivo è per lui una priorità politica e sociale". Post correlati Foligno, celebrato ...

