Oppo bara nei benchmark | Find X e F7 fuori dalla chart

Anche Oppo - oltre Huawei - è stata accusata di barare con i benchmark : Un nuovo test effettuato da un team dedicato ha dimostrato che Anche OPPO utilizza software di riconoscimento per truccare i risultati dei benchmark dei suoi dispositivi. L'articolo Anche OPPO , oltre Huawei , è stata accusata di barare con i benchmark proviene da TuttoAndroid.

Domenica Live - caduta in diretta per Barbara D'Urso e Cristiano Malgioglio : 'Le scarpe sono trOppo larghe' : Barbara D'Urso aveva preannunciato un inizio con il botto per la sua Domenica Live e così è stato. Dopo la performance di Cristiano Malgioglio e la sua hit 'Danzando', la conduttrice ha raggiunto il ...