Opere d' arte all' asta per aiutare le giovani madri rifugiate

Savona - primo evento-conversazione sulle Opere d'arte nella nuova sede degli "Amici del San Giacomo" : L'associazione "Amici del San Giacomo di Savona" ONLUS annuncia il primo grande evento culturale presso la nuova sede. Il complesso conventuale francescano del San Giacomo sorse a partire dal 1470 e ...

Milano. Esposte 200 Opere tra lavori di Picasso e arte antica : Fino al 17 febbraio 2019 Palazzo Reale dedica al genio artistico di Pablo Picasso una nuova mostra che indaga il

Al Pomezia Light Festival giochi di luce e Opere d’arte multimediali : Artisti italiani e internazionali animeranno dal 21 al 23 settembre il Pomezia Light Festival, giochi di luce e opere d'arte multimediali interagiscono con il pubblico e i palazzi abbandonati per spingere lo spettatore a guardare ciò che lo circonda con occhi nuovi. Oltre mille metri quadrati di luce e 1,5 chilometri di percorso artistico.Continua a leggere

ARTE - COSMO E MATERIA : LE Opere ''SCIENTIFICHE'' E LA LUNGA CARRIERA DELL'ARTISTA AQUILANO ANGELOSANTE : ... della Pontificia Università Santa Croce di Roma, e mARTEdì 25, sempre alle 18 'L'ARTE della parola: tra magia scienza e inganno' con Ettore Picardi , magistrato e scrittore. © RIPRODUZIONE RISERVATA

CD Projekt RED : "i videogiochi sono Opere d'arte collaborative non solo beni di consumo del mercato di massa" : I videogiochi sono arte? La risposta a una domanda di questo tipo non è semplice e anche all'interno dell'industria videoludica ci sono voci e visioni contrastanti. Grandi nomi di scuola giapponese come Miyamoto e Kamiya non considerano i videogiochi arte mentre personaggi maggiormente fuori dal coro come Josef Fares (creatore di Brothers: A Tale of Two Sons e A Way Out) hanno opinioni diametralmente opposte.A dire la sua in questo caso è il ...

Crollo chiesa Roma - vigili del fuoco salvano le Opere d'arte : Roma, 31 ago., askanews, - Continuano i lavori al Foro Romano dopo il Crollo del tetto della chiesa dei Falegnami. I vigili del fuoco di Roma hanno recuperato i beni artistici, quadri, tele, ...

Opere d’arte di pasta : Linda Miller Nicholson è passata nel giro di pochi mesi dall’essere una semplice food blogger come tante a un vero e proprio punto di riferimento nel mondo della pasta. Per una volta, però, non c’entrano ricette elaborate o piatti alla #foodporn, bensì elaborazioni multicolor ottenute aggiungendo agli impasti verdure frullate che rendono le sue creazioni piccole sculture arcobaleno. L’idea è nata con l’intento di far ...

Terremoto Centro Italia : in Umbria messe in sicurezza 350 Opere d’arte : A due anni dalla prima scossa di Terremoto in Centro Italia, in Umbria sono stati messi in sicurezza “35 edifici storici e oltre 350 opere mobili. Inoltre abbiamo completato 15 restauri e altri 12 sono in corso d’opera. Nel deposito di Santo Chiodo di Spoleto abbiamo fino a oggi ricoverato 6.400 opere, inoltre qui abbiamo trasportato anche 2.500 frammenti di affreschi che arrivano dalla chiesa di San Salvatore di Campi“: lo ha ...

Crea Fantastiche Immagini e Video come Opere d’Arte usando l’Intelligenza Artificiale : Crea Fantastiche Immagini e Video come opere d’Arte usando l’Intelligenza Artificiale Utilizzando l’Intelligenza Artificale e le Reti Neurali, Style App prenderà una immagine o Video e applicherà uno stile grafico predefinito ai tuoi file multimediali. Per esempio, puoi fare un trasferimento di stile della “notte stellata”di Van Gogh e una immagine del tuo cane per […]