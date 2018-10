Opel e RAI insieme per “I Bastardi di Pizzofalcone” | ecco i modelli presenti nella serie

Ciclismo - è guerra aperta tra la Bahrain-Merida e l’ASO dopo il caso Nibali : COpeland promette scintille : Il team dello Squalo è in procinto di presentare una richiesta di risarcimento all’ASO dopo l’infortunio patito da Nibali al Tour de France Vincenzo Nibali è pronto a tornare in sella dopo l’infortunio subito nel corso del Tour de France, lasciandosi alle spalle uno dei periodi più bui della sua carriera. La Bahrain-Merida però non ha nessuna voglia di dimenticare, anzi. Il direttore generale del team Brent Copeland ha ...