Omicidio Ragusa | Logli va in tv con il figlio Daniele | “Roberta è viva | spero che torni”

Ragusa - Omicidio Maria Zarba : il marito 74enne fermato per Omicidio : fermato per omicidio Giuseppe Panascia, 74 anni. Sarebbe stato lui, secondo la squadra mobile di Ragusa, ad uccidere a Ragusa la moglie Maria Zarba, 66 anni, da cui era separato. La donna è morta a causa di un colpo alla testa, sferrato con un corpo contundente. A trovare il cadavere è stato il nipote che viveva con lei.Continua a leggere

Omicidio a Ragusa : fermato il marito : La squadra mobile della Questura di Ragusa, su provvedimento della Procura, ha fermato per Omicidio volontario Giuseppe Panascia di 74 anni, il marito di Maria Zarba, la donna di 66 anni trovata venerdi’ sera con il cranio fracassato nella sua casa nel centro di Ragusa.-- Sarebbe stato lui, secondo l'accusa, ad avere colpito violentemente più volte la donna con un oggetto contundente particolarmente duro, procurandole anche un esteso trauma ...

Donna uccisa a Ragusa : fermato per Omicidio ex marito della vittima - : Il 74enne, secondo l'accusa, ha colpito più volte la moglie , uccidendola. A scatenare la lite fra i due, la separazione della coppia che il coniuge non aveva accettato

Ragusa : svolta nell'Omicidio di un'anziana donna - fermato il marito : Palermo, 13 ott. (AdnKronos) - svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Maria Zarba, la donna di 66 anni trovata morta giovedì notte nella sua abitazione a Ragusa. Nella notte la Squadra mobile di Ragusa, guidata da Antonino Ciavola, ha fermato il marito, Giuseppe Panascia, 73 anni, accusato di omicid

